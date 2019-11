Diagne verpest het voor Club: invaller wil penalty verrassend zelf trappen, maar mist knullig Redactie

Club Brugge liet in de tweede helft een unieke kans liggen om op gelijke hoogte te klimmen tegen PSG. Blauw-zwart kreeg een strafschop na een fout van Thiago Silva op de ingevallen Mbaye Diagne en tot ieders verbazing zette de Senegalese spits zich zelf achter de bal. Hans Vanaken, de vaste strafschopnemer, was daar duidelijk niet mee opgezet en ook Philippe Clement had liever dat zijn aanvoerder zou trappen. Maar Diagne ging toch zijn kans. En zoals wel vaker bij zo’n schouwspel, ging het dan finaal mis. PSG-doelman Navas bracht redding en voorkwam zo de 1-1.