Di Maria verpest met prinsheerlijk pareltje het feest van scorende Mertens: PSG en Napoli verdelen de buit MH en TLB

24 oktober 2018

22u55 4 Paris Saint-Germain PSG PSG 2 einde 2 NAP NAP Napoli Champions League Met zijn achtste treffer ooit op het kampioenenbal leek Dries Mertens zich tot matchwinnaar te kronen in Parijs. Dat was buiten Angel Di Maria gerekend. Met een pareltje in minuut 93 redde de Argentijn een punt voor PSG en Thomas Meunier (2-2). In die andere pot in groep C had Liverpool geen kind aan Rode Ster Belgrado (4-0).

Zelf stond ie in Parijs aan het roer tussen december 2011 en juni 2013 – hij won er de eerste landstitel sinds 1994. Wat had een zege dan ook zoet gesmaakt bij Carlo Ancelotti, 59 intussen. De Napoli-coach keek met lede ogen toe hoe PSG de Napolitanen meteen bij de keel greep, maar Neymar en Cavani lieten het in de afwerking afweten. Dat terwijl Mertens al na negen minuten op de bon ging. Stevige tik aan het adres van Neymar - daar lachen ze in de Franse hoofdstad niet mee. Iets voorbij halfweg de eerste periode liet Mertens zich wél op een positieve manier opmerken. Zijn poging na een voorzet vanop links spatte uiteen op de dwarsligger. Pech voor de Rode Duivel. Voor Thomas Tuchel en zijn PSG slechts uitstel van executie. Met een geniaal stiftertje deed Lorenzo Insigne de meegereisde fans uit de havenstad kirren van de pret: 0-1. Voor de kleine middenvelder zijn achtste goal ooit op het kampioenenbal – evenveel als Dries Mertens. Zorgen voor Neymar, die zijn 50ste CL-optreden maakte, en co bij de rust.

Napoli tot diep op de eigen speelhelft plakken, deed PSG ook in de beginfase na rust. En uitgerekend Thomas Meunier luidde de gelijkmaker op het uur in. De Rode Duivel trok mee ten aanval en had de nodige meeval toen Mario Rui de 1-1 in zijn eigen doel devieerde. De negentiende Champions League-wedstrijd waarin de Parijzenaars de weg naar doel vinden. Nadien nam PSG gas terug. Iets wat ze uiteindelijk cash zouden betalen, want Dries Mertens zorgde een kwartier voor affluiten voor de 1-2. Na een geblokt schot reageerde de pocketspits het alertst. Van dichtbij liet hij Areola geen kans: 1-2. Belgen in een hoofdrol. Het pleit leek beslecht, tot Angel Di Maria in minuut 93 zijn duivels ontbond. Een héérlijke plaatsbal waaide enige mooi voorbij Ospina in in de verste bovenhoek: 2-2.

Liverpool heeft niet de minste moeite met Rode Ster

Liverpool zit al weken in de goede flow en dan mag ook een thuismatch tegen Rode Ster Belgrado geen probleem zijn voor de mannen van Jürgen Klopp. En dat bleek ook snel. Liverpool tikte de Serviërs bij momenten tureluurs en in de eerste helft zetten de ‘Reds’ dat overwicht ook om in een 2-0-voorsprong. Eerste trof Firmino raak vanaf het penaltypunt na een prima voorzet en op slag van rust zorgde Salah met zijn rechter voor de dubbele voorsprong.

De Engelsen stoomden door na de pauze en ze kregen al snel een goedkope strafschop. Salah zette zich achter de bal en de Egyptenaar knalde zijn tweede van de avond in doel. Een kwartier voor affluiten kreeg de thuisploeg nog een elfmeter, maar die knalde Mané tegen het kader. Wat later zette de Senegalees die misser wel recht door de 4-0 in doel te leggen. Dat was meteen ook de eindstand.