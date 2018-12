Dezelfde fysiek, hetzelfde carrièrepad: Spaanse pers vergelijkt Wesley Moraes met Diego Costa ODBS

11 december 2018

18u17

Bron: Marca 0 Champions League Welke spelers van Club zijn de Madrileense pers opgevallen in de 3-1-nederlaag tegen Atlético uit de heenmatch? Danjuma ongetwijfeld, maar de Nederlander ligt nog steeds in de lappenmand. Wesley toch ook, zo blijkt: Marca vergelijkt hem zelfs met Diego Costa.

Wesley (22) had zijn zinnen gezet op deze Champions League-campagne. Het moest zijn opstap worden naar een lucratieve transfer komende zomer en een topcompetitie. Niet dat de Braziliaan in die mate uitblonk dat hij het op z’n eentje forceerde, zó ver staat hij nog niet, maar Wesley stelde ook niet teleur. Twee goals bovendien, zowel thuis als in Monaco. Een goeie kopgoal in Jan Breydel, een heerlijke schicht in het Stade Louis II. Naar het beeld van Club Brugge op het kampioenenbal: meer dan verdienstelijk. Opdracht volbracht bovendien, met een derde plaats en Europese overwintering.

Marca wijst er toch ook even fijntjes op dat wanneer Atlético vanavond het Jan Breydel met een goed gevoel wil verlaten, het maar beter Wesley afstopt. “Wesley is de topschutter van Club met 10 goals (in alle competities, nvdr) en wordt dikwijls vergeleken met een van Atléti’s eigen aanvallers, Diego Costa.” De Braziliaanse Spanjaard is er na een operatie aan de voet niet bij vanavond, nadat hij in het Wanda Metropolitano Club samen met Griezmann pijn deed. Marca: “Wesley is bezig aan zijn derde seizoen bij Club en volgt quasi hetzelfde pad als Costa. Beiden komen ze uit een erg bescheiden buut in Brazilië en ze delen dezelfde fysieke eigenschappen. Net zoals Costa trok ook Wesley vroeg naar Europa. Costa op z’n achttiende, Wesley een jaar later. Diego Simeone zal zijn verdediging ongetwijfeld wijzen op het gevaar-Wesley, die ook al op de radar staat van enkele grotere Europese clubs, zoals Betis en het Arsenal van Emery.”