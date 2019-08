Deze ploegen kunnen Club Brugge en Racing Genk loten in Champions League Redactie

28 augustus 2019

22u50 46

Het wordt likkebaarden, morgenavond in Jan Breydel en de Luminus Arena. Vanaf 18u wordt er in Monaco immers geloot voor de groepsfase van de Champions League – met voor het eerst sinds 2005 twee Belgische teams: Club Brugge in pot 3 en RC Genk in pot 4. Beide clubs zijn nu al zo goed als zeker van minstens twee topaffiches. In potten 1 en 2 zitten immers enkel mooie namen, alleen Zenit, Shakhtar en Benfica spreken misschien iets minder aan. De loting is live te volgen op HLN.be. Vanaf 17.30u blikken VTM-analist Gilles De Bilde en Chef voetbal van HLN Stephan Keygnaert vooruit, samen met de Belgische delegaties.

POT 1

• Liverpool (Eng)

• Chelsea (Eng)

• Barcelona (Spa)

• Manchester City (Eng)

• Juventus (Ita)

• Bayern München (Dui)

• PSG (Fra)

• Zenit Sint-Petersburg (Rus)

POT 2

• Real Madrid (Spa)

• Atlético Madrid (Spa)

• Borussia Dortmund (Dui)

• Napoli (Ita)

• Shakhtar Donetsk (Oek)

• Tottenham (Eng)

• Ajax (Ned)

• Benfica (Por)

POT 3

• Lyon (Fra)

• Bayer Leverkusen (Dui)

• FC Salzburg (Oos)

• Olympiakos (Gri)

• CLUB BRUGGE

• Valencia (Spa)

• Inter Milaan (Ita)



• Dinamo Zagreb (Kro)

POT 4

• Lokomotiv Moskou (Rus)

• RACING GENK

• Galatasaray (Tur)

• RB Leipzig (Dui)

• Slavia Praag (Tsj)

• Rode Ster Belgrado (Ser)

• Atalanta (Ita)

• Lille (Fra)