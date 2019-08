Deze ploegen kunnen Club Brugge en Racing Genk loten in Champions League Redactie

28 augustus 2019

22u50 0

Het wordt likkebaarden, morgenavond in Jan Breydel en de Luminus Arena. Vanaf 18u wordt er in Monaco immers geloot voor de groepsfase van de Champions League – met voor het eerst sinds 2005 twee Belgische teams: Club Brugge in pot 3 en RC Genk in pot 4. Beide clubs zijn nu al zo goed als zeker van minstens twee topaffiches. In potten 1 en 2 zitten immers enkel mooie namen, alleen Zenit, Shakhtar en Benfica spreken misschien iets minder aan. De loting is live te volgen op HLN.be. Vanaf 17.30u blikken VTM-analist Gilles De Bilde en Chef voetbal van HLN Stephan Keygnaert vooruit, samen met de Belgische delegaties.

POT 1

• Liverpool (Eng)

• Chelsea (Eng)

• Barcelona (Spa)

• Manchester City (Eng)

• Juventus (Ita)

• Bayern München (Dui)

• PSG (Fra)

• Zenit Sint-Petersburg (Rus)

POT 2

• Real Madrid (Spa)

• Atlético Madrid (Spa)

• Borussia Dortmund (Dui)

• Napoli (Ita)

• Shakhtar Donetsk (Oek)

• Tottenham (Eng)

• Ajax (Ned)

• Benfica (Por)

POT 3

• Lyon (Fra)

• Bayer Leverkusen (Dui)

• FC Salzburg (Oos)

• Olympiakos (Gri)

• CLUB BRUGGE

• Valencia (Spa)

• Inter Milaan (Ita)



• Dinamo Zagreb (Kro)

POT 4

• Lokomotiv Moskou (Rus)

• RACING GENK

• Galatasaray (Tur)

• RB Leipzig (Dui)

• Slavia Praag (Tsj)

• Rode Ster Belgrado (Ser)

• Atalanta (Ita)

• Lille (Fra)