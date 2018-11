Deze oude bekenden klópten Monaco al: hun tips NP/TTV

06 november 2018

12u10 0 Champions League Het voorbeeld is gegeven. Meer dan eens zelfs. En bovendien door oude bekenden uit het Belgische voetbal. Engels, Sels & Kalu: één voor één klopten ze dit seizoen AS Monaco. Hun analyse/tips.

Björn Engels - Reims

“Je ziet aan alles dat Monaco zoekende is”, zegt ex-Club-speler Björn Engels. “Dat was afgelopen weekend ook tegen ons zo. Ze hebben zich voorbereid op hun match tegen Club: net als in de heenwedstrijd in Brugge speelde Monaco in een 3-5-2-systeem. Club moet zorgen dat de organisatie er staat. Wij stonden goed en daardoor was Monaco nauwelijks gevaarlijk. We hebben een halfuur met tien gespeeld en zelfs dan zijn we niet in de problemen gekomen. Je ziet dat ze geen vertrouwen hebben. In de tweede helft was Falcao wel dicht bij een goal. Hij kwam in de plaats van Sylla en dat veranderde toch wat. Monaco speelde erg in functie van Falcao - een ander kaliber dan Sylla.”

“Aan de overzijde liggen er mogelijkheden voor Club. Zeker voor Hans (Vanaken, red.) en Wesley, die Monaco pijn kunnen doen. Je merkt aan hun centrale verdedigers Glik en Jemerson dat de ploeg in crisis verkeert. Af en toe was er paniek in de rangen, wat normaal gezien niet het geval is.”

Matz Sels - Strasbourg

“Net als Club hebben wij ook in een 3-5-2 tegen Monaco gespeeld”, zegt de ex-doelman van AA Gent en Anderlecht. “Op een paar kansen na gaven we niets weg. En dankzij een blunder van de keeper zijn we op voorsprong gekomen, nadat Falcao op het halfuur uitviel - toch een speler die een wedstrijd kan beslissen. Hij is intussen opnieuw fit, net als hun doelman Benaglio. Alleen blijft Monaco in die negatieve spiraal zitten. Als je dan veel jonge spelers hebt, die geen ervaring hebben met zulke tegenslagen, dan is het niet eenvoudig om uit het dal te kruipen.” “’t Was de eerste wedstrijd met Thierry Henry als coach en je zag wel dat iedereen er vol voor ging. Youri (Tielemans, red.) speelde zeker niet slecht, maar je kan niet alles tegenhouden en zelf ook nog eens scoren. Het is het moment om tegen Monaco uit te komen, om punten te pakken. Club moet zich optrekken aan die heenwedstrijd, waarin het voetballend beter was. En het stadion zal allesbehalve een heksenketel zijn - alleen maar voordelen dus.”

Samuel Kalu - Bordeaux

“Ik ben verrast door de resultaten van Monaco”, zegt Kalu, ex-AA Gent. “Iedereen ging ervan uit dat ze opnieuw aan de top zouden spelen, want het blijft een goeie ploeg. Hun offensief compartiment vind ik wel matig. De flanken kunnen nog voor gevaar zorgen, maar hun aanvallende middenvelder en hun spitsen - op Falcao na dan - zijn een stuk minder. Voor Club liggen er mogelijkheden in de rug van Monaco’s verdediging. Hun flankverdedigers zijn niet snel en al evenmin wendbaar. Als je kan infiltreren op snelheid, zoals wij een paar keer gedaan hebben, maak je veel kans om te scoren. Ze zijn echt te pakken op dat vlak.”

“Aan alles zie je ook dat het geloof niet aanwezig is bij Monaco. Ze spelen niet altijd slecht, maar uiteindelijk winnen ze omzeggens nooit. Misschien omdat hun motivatie niet altijd top is. En omdat hun team niet in balans was, want in bepaalde linies hebben ze wel degelijk kwaliteit. Club moet dan ook in staat zijn om te winnen - het heeft een goeie ploeg.”

