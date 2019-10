Deze elf van Club Brugge worden vanavond aan aftrap verwacht tegen PSG TTV

Balanta of geen Balanta? Daarover beslist de medische staf van Club Brugge vandaag. De aangewezen vervanger van de geschorste Ruud Vormer trainde gisteren voluit, toch is het niet zeker dat hij vanavond aan de aftrap komt: “Ik zal zien of de medische staf groen licht geeft”, liet Clement gisteren in zijn kaarten kijken. “Hij heeft de training afgewerkt, maar die stelt één dag voor de wedstrijd niet zoveel voor. Morgen (vandaag, red.) moeten we samenzitten en zullen we zien of hij kan spelen en hoe lang hij kan spelen. Het is niet mijn beslissing, maar wel die van de medische staf. Hetzelfde geldt voor Mitrovic - afwachten of ook hij inzetbaar is”. Mocht Balanta onvoldoende fit verklaard worden, dan lijkt Schrijvers het aangewezen alternatief. ‘t Is aannemelijk dat Clement alvast niet het succesvolle recept van de voorbije weken (3-5-2-systeem) helemaal zal omgooien door de afwezigheid van Vormer.

CLUB BRUGGE: Mignolet • Mata, Mechele, Deli • Diatta, Balanta (?), Rits, Vanaken, Sobol • Tau, Dennis

• Invallers: Horvath, Lammens, ­Kossounou, Mitrovic, Cools, Schrijvers, De Ketelaere, Sagna, Vossen, ­Okereke, Openda

• Geel gevaar: Openda

• Geblesseerd: Ricca

• Geschorst: Vormer

PSG van zijn kant mist naast Neymar ook Thilo Kehrer, Julian Draxler en Idrissa Gueye, terwijl Kylian Mbappé en Edinson Cavani na blessure wel opnieuw van de partij zijn, maar nog geen hele wedstrijd kunnen spelen.