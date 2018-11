Dertien jaar na grote doorbraak van Vermaelen kan Ajax straks overwinteren in de Champions League: “Als Thomas aan de bal komt, oogt alles zo natuurlijk” MDB

27 november 2018

13u32 0 Champions League Dertien jaar. Het is een eeuwigheid in het voetbal, maar vanavond kan Ajax een einde maken aan een periode waarin het in de Champions League nooit verder geraakte dan de groepsfase. Bij winst tegen AEK Athene overwinteren onze noorderburen nog eens op het kampioenenbal. De Ajacieden zouden zo in de voetsporen treden van het team van 2005/2006. Met de toen 19-jarige Thomas Vermaelen in de rangen die zijn kans in het eerste elftal met beide handen greep. Of hoe ‘The Verminator’ een eerste keer kwam piepen bij de grote jongens.

Ajax staat op een zucht van kwalificatie. Winnen tegen AEK Athene en de klus is geklaard. Het klinkt misschien simpel, maar als we de statistieken er even bij nemen is het dat allerminst. Ajax zakt namelijk af naar Griekenland en net in de uitwedstrijden knelt het Amsterdamse schoentje. In de groepsfase van de Champions League kon Ajax al 12 uitwedstrijden op rij niet winnen. Voor de laatste uitoverwinning moeten we al terug naar 2011 toen het 0-2 werd op bezoek bij Dinamo Zagreb.

Toch heeft Ajax de overwintering op het grootste Europese clubtoneel bijna voor het grijpen. Iets waar ze dertien jaar lang niet in geslaagd zijn. Amsterdam hunkert dan ook naar een nieuwe geslaagde CL-campagne. Voor de laatste keer dat Ajax zich plaatste voor de knock-outfase moeten we zelfs verder dan 2011 terug gaan in de tijd. Meer bepaald het seizoen 2005/2006, met ene Thomas Vermaelen in de gelederen. De toen 19-jarige Antwerpenaar had de jeugdreeksen van Germinal Beerschot dan al een tijd ingeruild voor Amsterdam, maar wachtte geduldig op zijn kansen bij het eerste elftal. Na een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk kwamen die mogelijkheden er ook en die greep Vermaelen met beide handen. In zijn eerste basisplaats (na een schorsing van Johnny Heitinga en een blessure van Zdenek Grygera) van het seizoen tegen ADO Den Haag wist onze landgenoot coach Danny Blind te overtuigen.

Zozeer zelfs dat de jonge centrale verdediger drie dagen later voor de leeuwen werd gegooid tegen Arsenal. Vermaelen stond zo in zijn Champions Leaguedebuut meteen tegenover sterren als Cesc Fabregas, Robert Pirès en José Antonio Reyes. Het speelde in het voordeel van de jonge Belg dat Thierry Henry ontbrak bij de ‘Gunners’. Toch ging Ajax in eigen huis met 1-2 de boot in tegen Arsenal. Vermaelen was ondanks de commentaar in de Nederlandse pers (“Vermaelen maakte achterin geen zekere indruk”, klonk het) niet geslagen. “De trainer was in elk geval best tevreden, en ik denk zelf ook dat ik het vrij aardig gedaan heb, toch?”, vertelde de piepjonge Vermaelen na zijn CL-debuut. “Ach, ik relativeer de kritiek. Ik speel bij Ajax. Over die club zijn ze hier altijd extra kritisch. Ik ben dat al gewoon. Ik wil hier zo veel mogelijk spelen.”

Die laatste quote viel in de daaropvolgende Champions Leaguewedstrijden wel in dovemansoren bij zijn trainer Danny Blind. In de twee ontmoetingen met het Zwitserse Thun (2-0 en 2-4 winst) moest Vermaelen telkens vanop de bank toekijken. Al kwam daar wel verandering in. Nadat hij in een verdediging met Emanuelson, Grygera en Trabelsi Sparta Praag met 2-1 klopte, volgde er zelfs een contractverlenging. De Amsterdammers zagen het potentieel in Vermaelen en legden de ondertussen 20-jarige verdediger eind november 2005 vast tot 2010. Mooi dus voor de toekomst waarna Thomas Vermaelen Thierry Henry in de ogen keek. In het eigen Emirates wist ‘Titi’ de netten niet te doen trillen: 0-0. Ajax ging als tweede de trommel in voor de knock-outfase.

Waar een nieuwe enorme uitdaging zich aandiende. Met ronkende namen als Adriano, Luis Figo en Javier Zanetti een meer dan te duchten tegenstander. Toch waren Thomas Vermaelen en co niet meteen onder de indruk. Al na 20 minuten voetbalden de Amsterdammers zich naar een 2-0-voorsprong na treffers van Huntelaar en Rosales. Dejan Stankovic en Julio Cruz zorgden met hun treffers in de Amsterdam Arena echter voor een uitstekende 2-2-uitgangspositie. In de terugwedstrijd was Dejan Stankovic wederom de boeman. Nadat Adriano een strafschop had gemist, trof de Serviër andermaal raak.

Debuut bij Rode Duivels: “Hij was gewoon de beste”

Dat Vermaelen zich meer en meer opwierp als basisspeler bij Ajax, ging ook in België niet onopgemerkt voorbij. René Vandereycken, die nog maar net was aangesteld, vond het tijd om Vermaelen een eerste keer bij de nationale ploeg te halen. “Ma stuurde me een sms nadat ze het nieuws las op teletekst. Da’s heel plezant natuurlijk. Ik ben niet op mijn mondje gevallen, maar bij een eerste samenkomst zal ik me toch bescheiden opstellen”, vertelde de kersverse Rode Duivel. Op woensdag 1 maart 2006 stond Vermaelen tegen Luxemburg ook meteen aan de aftrap. Het werd een opmerkelijke oefeninterland want door de hevige sneeuwval moest de partij bij een 0-2-voorsprong van de Belgen al na 65 minuten gestaakt worden. Toch wist Vermaelen in die tijd haast iedereen te overtuigen. “Hij was gewoon de beste”, zei Wesley Sonck. “Iemand als Vermaelen hoefde ik niet te coachen”, voegde doelman Geert De Vlieger daar aan toe. “Als Thomas aan de bal komt, oogt alles zo natuurlijk”, smeet bondscoach Vandereycken er nog tegenaan.

“Vanaf nu ligt het allemaal in mijn handen: als ik carrière wil maken bij de nationale ploeg, moet ik het zelf afdwingen”, vertelde Vermalen na zijn interlanddebuut. “Dat de mensen weten wie ik ben, is niet het belangrijkste. Carrière maken, dat telt.” Thomas Vermaelen beklom de ladder van het internationale voetbal dan ook. Na zijn Ajax-periode maakte hij furore bij Arsenal waar hij zijn bijnaam ‘The Verminator’ meekreeg. De blessures stapelden zich echter op en dat is ook nu het geval bij zijn huidige club Barcelona. Op zijn 33ste zit Thomas Vermaelen ondertussen wel al aan 71 caps bij de nationale ploeg.