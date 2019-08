Derde campagne voor Genk, zevende voor Club: hoe verging het hen de vorige keren? MMP

17u06 0 Champions League Vanavond om 18u vindt de loting voor de groepsfase van de Champions League plaats. Met Genk en Brugge zitten er voor het eerst in 14 jaar twee Belgische ploegen in de potten. Beide ploegen zijn niet aan hun proefstuk toe op het kampioenenbal. Een overzicht.

De landskampioen is aan haar derde campagne toe. Eerder speelde Genk ook al Champions League in 2002-2003 en 2011-2012. De Limburgers waren toen steeds rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase doordat ze het seizoen daarvoor kampioen speelden. In beide campagnes strandden ze op een vierde en laatste plaats in de groep.

In de campagne van 2002-2003 zetten de Limburgers wel een stunt neer in de groepsfase door 1-1 gelijk te spelen tegen het Real Madrid van Luís Figo. Wesley Sonck schakelde in de 86ste minuut de 0-1 van Tote uit. In de terugmatch tegen Los Blancos ging Genk echter pijnlijk met 6-0 onderuit in Bernabéu. Genk sloot haar eerste groepsfase af met zeven punten. Een 2-0-zege tegen Sparta Praag zorgde voor de enige driepunter in hun eerste campagne

In het seizoen 2011-2012 haalde Genk 5 punten, met een 2-1-zege tegen Maccabi Haifa als beste resultaat. Hoewel De Limburgers 1-1 gelijk speelden tegen Chelsea en Bayer Leverkusen, gingen ze tijdens die campagne ook twee keer zwaar onderuit. Het verloor uit tegen The Blues met 5-0 en uit tegen Valencia met 7-0.

De geschiedenis van Club in de Champions League begint samen met die van het kampioenenbal zelf. In 1992-1993 plaatste het zich rechtstreeks als kampioen. Daniel Amokachi scoorde op 25 november 1992 het allereerste doelpunt ooit in de geschiedenis van de Champions League. Zijn treffer in de 16de minuut was genoeg voor de zege tegen CSKA Moskou. Ondanks die historische start ging Brugge er al in de groepsfase uit. Ook in de vijf campagnes daarna geraakten de West-Vlamingen niet verder dan de groepsfase.

Hoewel ze dus niet verder geraakten dan de groepsfase in 2002-2003, gaven ze Barcelona duchtig partij. In de heenmatch verloren de Bruggelingen met 3-2 in Camp Nou en in Jan Breydel verloren ze met het kleinste verschil. Die match in Brugge was overigens het debuut van Iniesta bij Barcelona.

Het jaar daarna verrasten de Bruggelingen het legendarische AC Milan van onder meer Maldini, Inzaghi, Pirlo en Kaka in San Siro door er met 0-1 te gaan winnen. In diezelfde poule zaten ook Ajax en Celta de Vigo. Tegen Celta speelde Brugge twee keer 1-1-gelijk, maar tegen Ajax wonnen ze thuis met 2-1. Ze sloten de groep af met 8 punten op een derde plaats. Milan en Celta stootten door met respectievelijk 10 en 9 punten.

Een van de pijnlijkste recente edities van Club op het kampioenenbal was die van 2016-2017. Club pakte toen 0 op 18 in een groep met Kopenhagen, Porto en Leicester. Het 4-0-verlies uit tegen Kopenhagen en de 2-0-nederlaag tegen de Denen thuis waren de absolute dieptepunten. In 2017-2018 moest Brugge in de laatste voorronde de duimen leggen tegen het Turkse Besiktas. Vorig seizoen kwam Brugge in een droompoule terecht met Dortmund, Monaco én Atlético Madrid. Tegen Dortmund en Atlético kon Club één keer 0-0 gelijkspelen en tegen Monaco speelde het ook gelijk met 1-1. Maar dat waren ook meteen de enige 3 punten voor blauw-zwart in de groepsfase.

Stunts en teleurstelling dus voor Club. Kunnen ze eindelijk de groepsfase voorbij in hun zevende campagne?