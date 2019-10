Dennis voor aanvang van match in Bernabéu: “Als ik scoor, dan zet ik een tattoo” ODBS

01 oktober 2019

19u15

Bron: clubbrugge.be 3

Belofte maakt schuld. Nietwaar, Emmanuel Dennis? De Nigeriaanse spits beloofde gisteravond, toen de spelers van Club kennismaakten met het imposante Santiago Bernabéu, dat hij een tattoo zou laten zetten als hij zou scoren op het veld van Real Madrid (zie video boven). Wel, in minuut 10 was het al raak. Dennis verschalkte Courtois met flink wat geluk en aanvankelijk werd de goal ook afgekeurd voor buitenspel, maar op aangeven van de VAR werd het dan toch 0-1. En vijf minuten voor rust sloeg Dennis nog eens toe: 0-2. Inmiddels is het 1-2 na een treffer van Sergio Ramos voor Real. Kan Club standhouden in het slot? Volg het HIER live!

