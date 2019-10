Dennis scoort twee keer tegen Real: “Maar toch ook teleurgesteld” Redactie

01 oktober 2019

21u32

Bron: VIER 2 Champions League Wat een avond voor Emmanuel Dennis. De 21-jarige Nigeriaan scoorde twee keer op Bernabeu, tegen Real Madrid. Een droom, al was Dennis ook wel teleurgesteld omdat Club de 0-2-voorsprong nog uit handen gaf.

“Met wel gevoel ik hier sta?”, vroeg Dennis zich af voor de microfoon van VIER. “Dat kon wel beter zijn. Om eerlijk te zijn ben ik toch ook wel een beetje teleurgesteld. We kwamen 0-2 voor en dan begin je toch te dromen van de drie punten. We hadden ze bijna beet, maar dan valt toch nog de gelijkmaker. Een gelijkspel op Bernabeu is natuurlijk ook een zeer mooi resultaat, dat besef ik wel. Real is een ploeg die zelfs een 0-3-achterstand nog kan ombuigen in een zege.”

Dennis kon Thibaut Courtois twee keer verschalken. Bij zijn eerste treffer had de Nigeriaan wel mazzel. “Bij de eerste goal wilde ik de bal eerst nog controleren, omdat ik wist dat Courtois naar de grond zou gaan”, aldus Dennis. “Via mijn ander been belandde de bal dan in doel. Bij de tweede goal zag ik Mignolet dan vliegensvlug uit zijn doel komen. Ik wilde de bal stiften, maar mijn lichaam was in a hurry om te scoren. Vandaar dat ik bijna struikelde. Maar twee keer scoren, is natuurlijk wel heel speciaal. Een droom.”

Na rust maakte Dennis er nog bijna 0-3 van, maar invallerdoelman Aréola hield hem van een hattrick. “Een goede save van die doelman, al trapte ik ook niet zoals ik gewild had. Ik zag de doelman komen en probeerde naar de andere kant te trappen, maar ik raakte de bal verkeerd.” Dennis beloofde op de vooravond van de match dat hij een tattoo zou laten zetten als hij zou scoren, maar daar had hij al wat spijt van. “Dat was een grapje voor de camera. Maar misschien doe ik het wel. We zien wel.”