Dennis gaat Messi en Del Piero achterna, mijlpaal voor Ramos: straffe cijfers achter Real-Club TLB

01 oktober 2019

20u24

Bron: Gracenote 1 Champions League Club Brugge speelde vanavond 2-2 gelijk tegen Real Madrid. Emmanuel Dennis scoorde twee keer voor Club, Sergio Ramos en Casemiro deden de netten trillen voor Real. Hieronder vindt u enkele straffe statistieken over de partij:

• Emmanuel Dennis is nog maar de zevende speler die meerdere goals kan scoren in een Champions League-uitmatch tegen Real Madrid. De spelers die de Nigeriaan voorgingen, zijn Alessandro Del Piero, Alexandre Pato, Klaas-Jan Huntelaar, Lionel Messi, Mario Mandzukic en Pierre-Emerick Aubameyang.

• Dennis werd de derde Nigeriaan die kon scoren in de Champions League-match tegen Real Madrid. Zijn voorgangers zijn James Obiorah (voor Lokomotiv Moskou in 2002) en Ayila Yussuf (voor Dinamo Kiev in 2004).

• Real Madrid slikte nu meerdere tegengoals in zijn drie meest recente thuismatchen in de Champions League. Dat is een trieste primeur voor de Spaanse hoofdstedelingen.

• Het is al van 6 december 2006 geleden dat Real nog een resultaat boekte in een Champions League-match waarin het twee goals achter kwam. In 2006 werd het nog 2-2 tegen Dinamo Kiev.

• Sergio Ramos scoorde zijn twaalfde Champions League-treffer. Voor de ervaren Spaanse verdediger was het vanavond zijn eerste goal op het kampioenenbal sinds 13 september 2017. Ramos scoorde toen tegen APOEL Nicosia.

• Ramos scoorde nu in tien verschillende edities van de Champions League. De verdediger is nog maar de derde Real-speler die daarin slaaft, na Raul en Karim Benzema. Cristiano scoorde voor Real in negen verschillende CL-campagnes.

• Voor Real is het van het seizoen 1991/92 geleden dat het eerste Europese thuisduel van het seizoen niet gewonnen wordt. In de UEFA Cup speelden de Madrilenen toen 1-1 gelijk tegen Slovan Bratislava. In de Champions League won Real tot dit seizoen altijd (23 keer) zijn eerste thuisduel.

• Ruud Vormer werd de eerste Nederlander die rood pakte tegen Real Madrid in de Champions League sinds Mark van Bommel. De ex-middenvelder pakte in 2007 in de zestiende finales rood tegen Real in het shirt van Bayern München.