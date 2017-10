Dendoncker: "Lef in balbezit" Wouter Devynck

Als je na drie minuten een goal tegenkrijgt, weet je dat het niet gemakkelijk wordt", reageerde Leander Dendoncker voor de camera's van Q2. "Al hebben we toch lef getoond in balbezit. En we hebben een aantal kansen gehad, waarvan één grote die er altijd in moet. Maar als je die kansen niet afmaakt... Zij waren dan weer dodelijk efficiënt. Dit is dan ook de Champions League. En dit is PSG. Niet alleen voorin hebben ze een klasseploeg."

Op de vraag dat er toch een enorm verschil was met de eerste helft tegen Celtic, was Dendoncker duidelijk. "We speelden hoger dan tegen Celtic, het is veel leuker om de bal te hebben. Naar PSG-normen hadden we hem zelfs veel."