Denayer staat voor stevige taak: slechts drie Belgen konden Lionel Messi in knock-outfase uitschakelen

19 februari 2019

14u44 0 Champions League Naast de topper tussen Liverpool en Bayern wordt ook in Frankrijk Champions League-voetbal gespeeld. Daar ontvangt Jason Denayer met Olympique Lyon het Barcelona van Lionel Messi. Denayer wordt de achtste Belg die het pad van de Argentijn kruist in de knock-outfase van het kampioenenbal. Drie keer trok een landgenoot aan het langste eind.

Neen, het is geen cadeau om Lionel Messi te treffen in de Champions League. De kleine Argentijn is samen met Cristiano Ronaldo de ‘angstgegner’ op de Europese velden. Dembele, Vertonghen en Alderweireld kunnen er na de groepsfase dit seizoen een hartig woordje over meespreken. De drie Tottenham-Belgen kregen er op Wembley twee om de oren van de 31-jarige aanvaller. Aan Jason Denayer vanavond om Messi toch een beetje in bedwang te proberen houden.

Denayer is de achtste Belg die Messi ontmoet in de knock-outfase van de Champions League. Thomas Vermaelen was in het truitje van Arsenal de eerste in 2010, terwijl daar door de jaren heen nog Daniël Van Buyten (Bayern), Vincent Kompany (Manchester City), Thibaut Courtois (Atlético en Chelsea), Thomas Meunier (PSG), Eden Hazard (Chelsea) en Radja Nainggolan (AS Roma) bij zouden komen.

Drie van hen konden Denayer een goed voorbeeld geven door Messi en co te wippen. Vijf keer trok de Argentijn met z’n team aan het langste eind. Enkel Van Buyten, Courtois en Nainggolan mochten zegevieren tegen Barcelona. In de zestien knock-outwedstrijden tussen één van onze landgenoten en Lionel Messi scoorde die laatste wel tien keer. Jason Denayer weet wat hem te doen staat.

2010: Vermaelen krijgt pandoering in kwartfinale, Messi scoort er vier in één match

6-3. De samengevoegde uitslag over twee wedstrijden heen in de kwartfinale tussen Barcelona-Arsenal in 2010. Arsenal kreeg in Camp Nou een pak voor de broek met Messi als absolute uitblinker. ‘De Vlo’ deed wat hij wilde en scoorde vier keer in één wedstrijd. De Arsenal-verdediging met Vermaelen als uithangbord werd helemaal tuureluurs gespeeld. In de terugwedstrijd konden de Gunners min of meer voor eerherstel zorgen door 2-2-gelijk te spelen. Messi kwam toen niet tot scoren.

2013: Barcelona kan Van Buyten en co niets in de weg leggen

Het jaar waarin Bayern München voor het laatst de Champions League won. De Duitse ‘Rekordmeister’ trof Barcelona in de halve finale, maar de Catalanen waren geen partij. In de heenwedstrijd werd met 4-0 gewonnen. In Camp Nou zelf zou het ook 0-3 worden. Messi en co werden overpowerd door de Duitsers. In de laatste wedstrijd stond Daniel Van Buyten tussen de lijnen. De ex-Rode Duivel legde Messi aan banden en vormde in het hart van de defensie een tandem met Jerôme Boateng.

2014: Scorende Kompany gaat kopje onder

Zowaar de enige Belg die tegen Barcelona (en Lionel Messi) kon scoren in de knock-outfase van de Champions League: Vincent Kompany. Veel haalde zijn goal niet uit in de achtste finales van het seizoen 2013-2014. Messi had Barcelona in het Etihad al met een goal op weg gezet naar een 0-2-zege. In Camp Nou was de kleine Argentijn opnieuw goed voor een goal. Kompany kon aan het slot enkel nog milderen door een hoekschop van dichtbij binnen te frommelen.

2014: Courtois laat Messi niet scoren en gaat door

Eén ronde later opnieuw een Belg tegenover Lionel Messi. Thibaut Courtois - toen bij Atlético - won in de kwartfinales opvallend het Spaans onderonsje met Barcelona. Onze nationale doelman hield in Camp Nou zijn netten schoon tegen Messi en co. Ook in de heenmatch kon Messi niet scoren tegen Courtois. Niet Barcelona, maar wel Atlético zou doorstoten naar de halve finale. Enkel stadsgenoot Real Madrid stond een Champions League-eindzege van Courtois en de zijnen in de weg.

2015: Kompany delft weer het onderspit, Messi scoort niet

Een déjà vu, één jaar na de eerste confrontatie tussen Barcelona en Manchester City. In het seizoen 2014-2015 moest Vincent Kompany opnieuw de wei in tegen Lionel Messi. De City-kapitein kon de Argentijn daarbij in tegenstelling tot het jaar daarvoor wel het scoren beletten. Helaas betekende dat voor de Engelsen wel nog steeds een Europese uitschakeling. Luis Suarez en Ivan Rakitic waren de beulen met dienst.

2017: Catalaanse “remontada”, Messi scoort na penaltyfout Meunier

Dé Champions League-match die bij velen nog steeds op het bovenste schap in het geheugen ligt. PSG had in Camp Nou maar de nul te houden om Barcelona in het voorjaar van 2017 uit de Champions League te knikkeren. De Parijzenaars hadden de heenmatch met overmacht naar hun hand gezet met 4-0-winst, maar plots werd het onmogelijke toch waar. Barcelona won in eigen huis met 6-1 en plaatste zich voor de kwartfinale. Neymar was de grote held met twee goals, Messi scoorde vanop de stip na een penaltyfout van Meunier.

2018: Hazard en Courtois onderuit in achtste finales, Messi scoort drie keer

Vorig seizoen namen voor het eerst twee Belgen het bij één club op tegen Messi en Barcelona. Het mocht evenwel niet baten voor Eden Hazard, Thibaut Courtois en Chelsea. Onze landgenoten kregen in Barcelona een 3-0-aangesmeerd mét twee goals van Lionel Messi. De Argentijn speelde onze nationale doelman tot twee keer toe door de benen. Ook in de terugwedstrijd vond hij de weg naar doel, toen niet door de benen van Courtois.

2018: Nainggolan en Roma stunten, Messi scoort niet

De laatste confrontatie tussen Lionel Messi en één van onze landgenoten vond vorig jaar plaats. Barcelona leek na een vlotte 4-1 in Camp Nou zorgeloos op weg naar de halve finale van het kampioenenbal, maar dat was buiten Roma en Radja Nainggolan gerekend. De Romeinen scoorden in een zinderende wedstrijd drie keer en dat was voldoende voor de kwalificatie. Messi mocht voor de derde keer inpakken na het treffen van een Belg in de Champions League. Aan Jason Denayer om nummer vier te worden.