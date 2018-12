Denayer en Lyon houden stand in winterse toestanden van Shakhtar en maken zich op voor achtste finales Redactie

12 december 2018

22u58 0 Shakhtar Donetsk SHA SHA 1 einde 1 LYO LYO Olympique Lyon Champions League Na zeven jaar afwezigheid maakt Lyon weer zijn opwachting in de achtste finales van de Champions League. In winterse toestanden sleepten de Fransen een 1-1-gelijkspel uit de brand op het veld van Shakthar Donetsk. Voldoende voor overwintering op het kampioenenbal.

Bij de rust zag het er nochtans benard uit voor Lyon. De fans in Kiev zagen hoe Shakthar het spel moest ondergaan, maar halfweg de eerste helft vanuit het niets op voorsprong kwam. Junior Moraes liet het Olympisch Stadion juichen met een overhoeks schot: 1-0. Lyon, met Denayer de volledige wedstrijd tussen de krijtlijnen, virtueel naar de Europa League verwezen.

In de tweede periode kreeg Lyon loon naar werken. Fekir borstelde in minuut 65 de gelijkmaker haarfijn in de bovenhoek. Fraai doelpunt en een héle belangrijke. De kwalificatie kwam vervolgens niet meer in het gedrang. Shakhtar moet vrede nemen met overwintering in de Europa League.