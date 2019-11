Exclusief voor abonnees Deli, de sterkste en meest zelfkritische verdediger van Club: “Ik voelde me nutteloos en vernederd na die 0-5" Niels Poissonnier in Frankrijk

05 november 2019

21u46 0 Champions League Geen betere, sterkere en majestueuzere verdediger in België dezer dagen dan Simon Deli (28). Toch? Instant de patron achterin geworden bij Club – alsof hij er al járen speelt. In de Lichtstad mag Deli proberen zich nóg eens te onderscheiden... “Ik ga Mbappé succes wensen.”

Eventjes was er paniek. Bij Club. Bij Deli. En bij ondergetekende. Dit interview lag namelijk al vast toen de schijnbaar onaantastbare verdediger in de slotminuten tegen KV Kortrijk plots ging zitten en vervolgens met een pijnlijke grimas van het veld stapte. “Ik voelde iets achteraan mijn bil. Wellicht door vermoeidheid. Niets ernstigs”, zou-ie twee dagen later meteen sussen. “Ik had kúnnen voortspelen – als je jong bent, doe je dat wellicht ook – , maar dan krijg je daar nadien spijt van. Nu besefte ik: er volgen belangrijke matchen.”

Te beginnen in het Parc des Princes.

“We leven op hoop.”

Niet om je te desillusioneren, ­Simon, maar ’t was 0-5 twee ­weken terug.

“Je sais. Ik was gefrustreerd die avond. Omdat de uitslag niet de juiste verhouding weergaf. Omdat ik ons een uur goed vond ­spelen. En omdat we vijf goals slikten, terwijl we in de competitie tot dusver nog maar vier doelpunten tegen kregen. (zucht) Tot in de puntjes hadden we ons voorbereid en dan krijg je zo’n pandoering – ik voelde me nutteloos en vernederd. Na affluiten ben ik me meteen gaan douchen, in plaats van de fans te groeten – ik kón het niet. Vooral voor hen vond ik die 0-5 héél erg. Ik weet wel: in het voetbal kan je winnen, gelijkspelen of verliezen, maar de manier waarop we die dag tegen PSG onderuit zijn gegaan, frustreerde me.”

