Degryse ziet hoe derde plaats zo goed als vast ligt, maar: “Zonder druk spelen kan soms aangenaam zijn, maar het kan ook doen verslappen” Marc Degryse

28 november 2018

16u10 0 Champions League Ook Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, volgt vanavond met meer dan gezonde interesse het treffen tussen Borussia Dortmund en Club Brugge. In zijn voorbeschouwing heeft hij het over hoe het mentaal een hele zware klus belooft te worden en over het Brugse probleem op de flanken én in de verdediging.

1 Mentaal een zware klus

"De derde plaats voor Club Brugge ligt zo goed als vast. Ik zie Monaco geen vier op zes halen om mogelijk Club voorbij te steken, en evenmin Club zes op zes halen om eventueel nog als tweede te eindigen. Zonder druk spelen kan soms aangenaam zijn, maar het helpt niet per se om op je scherpst te staan - het kan ook doen verslappen. Club staat in mijn ogen voor een mentaal zware klus. In Dortmund spelen is als een berg beklimmen, letterlijk en figuurlijk een Gelbe Wand. Borussia staat aan kop in de Bundesliga en heeft een geweldig publiek. En Club zit na vrijdag in een mindere periode. Dat kruipt in de hoofden en het lichaam. Het is niet makkelijk voor Leko om de onvermijdelijk ontstane twijfel weg te duwen en de ploeg vertrouwen in te pompen. Stel dat Club tegenslag heeft en in Dortmund 2-0 achter komt te staan, dan zal het team van heel goeden huize moeten zijn om terug te knokken. In dat geval mag je als speler en trainer op het veld niet al aan de topper zondag tegen Standard denken, anders riskeer je een pandoering. Het zou zonde zijn om Dortmund met nog meer schade te verlaten."

2 Probleem op de flanken

"Club Brugge lijdt vooral op de flanken onder de vele afwezigheden. Als je weet hoe fantastisch Danjuma de competitie startte en je je zijn goal in Atletico herinnert, is hij door zijn blessure het grootste gemis. Tegen Zulte Waregem bleek dat Rits in de eerste helft en Amrabat na de rust niet gewoon waren om op links te spelen. Dennis kan nu wel terugkeren, maar hoe goed is hij al na een tijdje out te zijn? Ook Cools ontbreekt nu in de selectie. In Monaco viel hij vroeg in voor Diatta, maar hij viel als enige uit de toon. Op rechts blijft alleen Mata over. Hij was goed in Monaco, maar ik miste bij hem daarna de regelmaat om de tegenstander op de flank echt pijn te doen. In het Brugse systeem is het cruciaal hoe die enkele flanken functioneren, en dat is al een tijd problematisch. Ik vraag me af of ze met Dennis vooruitgang boeken en of Mata weer zoals in Monaco presteert. Het zal nodig zijn om meer dreiging te krijgen. Want als je alleen maar moet verdedigen, heeft het geen nut. Een alternatief systeem zie ik Leko niet uitvoeren. Dat had hij vorig seizoen op vraag van de groep Europees tegen Athene gedaan, maar hij had daar na de uitschakeling spijt van."

3 Beter verdedigen als geheel

"Voor een goed resultaat verwacht ik betere individuele prestaties van de hele ploeg. Club zal wellicht de wet van de sterkste ondergaan, en dan moet je erg scherp verdedigen en de duels aangaan. Dat moet veel beter dan tegen Zulte Waregem, toen Harbaoui en Bongonda te veel ruimte kregen. Dan kijk ik naar Poulain en Mechele, of Denswil als die terugkomt. In Monaco hield doelman Horvath in het begin Club recht, maar ik vrees dat we in Dortmund niet alleen naar hem moeten kijken, maar naar het hele team dat in elke zone van het veld scherp en alert moet zijn. Anders riskeert Horvath hetzelfde lot als Courtois die recent bij Real en België veel goals slikte, zonder dat hij in de fout ging... En offensief kijk ik naar Vormer en Vanaken voor een remonte in de individuele vorm. In Monaco dachten we dat Vormer terug was, maar dat is alweer wat achterhaald. Over Vanaken maak ik mij nog geen zorgen, tegen Waregem zat het niet mee. Maar zij moeten de kar trekken en offensief de nodige steun geven aan Wesley, die niet in isolement mag raken."