Champions League

Bondscoach Roberto Martínez zei vandaag voor de camera van VTM Nieuws nog dat “ Eden Hazard het EK zal halen” . Maar onze analist Marc Degryse ziet het toch somber in. “De beste Hazard op het EK, dat zou een mirakel zijn. Moest hij in één of twee wedstrijden beslissend zijn, zou het al leuk zijn.”