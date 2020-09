Degryse ziet dat Buffalo’s nog veel werk hebben, maar zou geen vervanger meer halen voor David: “Genoeg kwaliteit” Redactie

16 september 2020

06u58 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook Marc Degryse zag dat AA Gent in de slotseconden goed wegkwam tegen Rapid Wien. “Dit was een moeilijke kwalificatie tegen een matige tegenstander. Ze zullen wel wat vertrouwen hebben opgedaan, maar Gent heeft nog een lange weg te gaan om het niveau van de Champions League te bereiken. Het moet beetje per beetje.”

Onze analist sprak ook over de nog steeds wankele defensie en zou geen vervanger meer halen voor Jonathan David. “Je kan geen transfers blijven doen. Je hebt Odjidja, Bezus en Chakvetadze (de blessure aan de kuit lijkt volgens coach De Decker mee te vallen, red.). Genoeg kwaliteit om de ambities waar te maken.”

Bekijk zijn volledige analyse over de wedstrijd in de video bovenaan.

Lees ook:

Onze chef voetbal ziet hoe er leven is na de dood bij AA Gent, maar: “De trainerswissel heeft de patiënt niet plots genezen” (+)

De Decker op z’n Thorups: “In dit systeem komen de spelers tot hun recht”

De volledige samenvatting



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.