Degryse pleit voor Belgisch voetbal zonder publiek: “Risico nemen om fans samen te brengen, is niet verantwoord” NQ/TLB/ABD

11 maart 2020

21u08 13 Champions League Marc Degryse pleit voor duidelijke richtlijnen en correcte beslissingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Die moéten genomen worden, anders zal de ziekte nog verder verspreid worden. Nog meer risico’s nemen, is niet verantwoord.”

“Ik zou één regel proberen toe te passen voor België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel”, vertelt Degryse. “Ik vrees dat onze Belgische competitie ook zonder supporters gespeeld zal moeten worden. Morgen zitten ze samen met viroloog Marc Van Ranst. Hij zal aangeven dat het ook raar is dat wanneer je in een zaal geen 1.000 mensen laat samen komen om dan in een stadion wel 20.000 mensen te laten samen komen.”

Nog tijdens de uitzending werd bekend dat de buitenlandse stage van de Rode Duivels in Qatar is afgelast. Degryse: “Je voelde aan alles dat het er zat aan te komen, dat er volgende maatregelen moeten genomen worden, omdat de ziekte zich blijft verspreiden.”

“Als ze het risico nemen om het Belgische publiek nog samen te brengen dan is het niet verantwoord. Daarom denk ik dat ze morgen ook de beslissing zullen nemen om zonder publiek te spelen. Ik denk dat ze morgen officieel het bericht ‘Wij raden het af’, willen krijgen van Marc Van Ranst. Hij moet nog meer zijn wil doorduwen.”