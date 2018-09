Degryse over Club-Dortmund: "Efficiëntie is in België al zo belangrijk, maar in de Champions League weegt ze nog twee keer zo zwaar door" Hattrick Degryse Marc Degryse

19 september 2018

Meteen met lef en overtuiging

"Het was al snel duidelijk dat Club Brugge niet echt onder de indruk was van Borussia Dortmund. Matej Mitrovic toonde wat tekenen van nervositeit toen hij de bal in het begin te kort terugspeelde op Letica, maar daarna ontwikkelde Club zijn spel zoals we dat gewoon zijn. Ze hadden de boel onder controle. Op de flanken zaten Danjuma en Vlietinck goed in de wedstrijd, Vanaken kon dirigeren zoals we hem kennen. De campagne van twee jaar geleden, toen Club snel tegen een achterstand opliep tegen Leicester, woog helemaal niet meer op deze ploeg. Club probeerde de wedstrijd naar zich toe te trekken, het speelde van in het begin met lef en overtuiging. Het vertrouwen, de drive en de goesting straalden van de ploeg af. Het geloof dat er iets te rapen viel tegen Dortmund, was van in het begin aanwezig. Je had meteen het gevoel dat de drie punten binnen bereik waren. Een voorsprong had bij de rust gekund, want Club had de beste kansen."

