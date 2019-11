Degryse en Mulder: “Vanaken wilde zijn aanvoerdersband uittrekken. En natúúrlijk begrijp ik hem” Redactie

06 november 2019

In de studio van Q2 was de penaltyklucht met Mbaye Diagne in de hoofdril uiteraard het voornaamste gespreksonderwerp. Analisten Jan Mulder en Marc Degryse namen de spits stevig op de korrel. “Het is gewoon onbegrijpelijk dat Diagne die bal afneemt van Vanaken”, aldus Degryse. “Diagne moet hiervoor gestraft worden, of hoe je het ook wil noemen. Dit kan niet. Dit is een egoïst die gewoon zelf wil scoren.”

Jan Mulder pikte daar nog op in. “Hij miste wel, maar dat maakt nog niet zoveel uit. Maar Diagne is vooral teleurgesteld voor zijn eigen ego, terwijl Vanaken een misser verschrikkelijk voor de club zou hebben gevonden. Dat is het grote verschil. Ik vind dit echt onverdraaglijk. Vanaken was gedegouteerd, maar waarop eist hij die bal niet op? Anderzijds kan je uiteraard niet beginnen te vechten.”

“Vanaken wilde zijn aanvoerdersband afnemen en dat begrijp ik ook. Tuurlijk”, zegt Degryse. “Diagne moest gewoon weggaan. Hij had zijn werk gedaan. Natuurlijk was Vanaken kwaad en gefrustreerd. Hoe zou je zelf zijn? Ik zou ook razend zijn. En ik zou het zelf ook hebben gedaan...” Bekijk hun volledige analyse in bovenstaande video.