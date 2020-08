Degryse en Mulder over beslissende fases in slot: “1-2 moest afgekeurd worden” Redactie

15 augustus 2020

23u05 0 Champions League Het had anders kunnen lopen voor Manchester City in de slotfase. Aan het tweede doelpunt van Lyon hing een geurtje, maar vooral Sterling en doelman Ederson mogen zich voor het hoofd slaan. De snelle winger miste eerst de gelijkmaker voor een leeg doel, de Braziliaanse goalie gaf zijn eigen team vervolgens de doodsteek door Dembélé de 1-3 op een schoteltje aan te bieden. Herbekijk hier de beslissende fases uit het slot, met analyse van Marc Degryse en Jan Mulder.

“Dembélé maakt overtreding op Cancelo bij 1-2”

Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder vinden dat de 1-2 van Lyon afgekeurd moest worden. Niet omwille van buitenspel van Ekambi, maar omdat Dembélé Cancelo ten val brengt. “Wellicht was de VAR te veel aan het letten op de buitenspelfase, waardoor ze de overtreding niet gezien hebben”, stelt Mulder.

Ook over de ongelooflijke misser van Sterling waren onze analisten niet te spreken. “Hij lijkt er een specialist in geworden, die slaapt niet vannacht”, lacht Mulder, verwijzend naar eerdere gelijkaardige missers van Sterling. Dembélé deed vervolgens het licht uit na een blunder van Ederson. “Dit heeft niks meer te maken met tactiek of filosofie van een trainer. Het is gewoon een bal die Ederson altijd moet klemmen”, is Degryse duidelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Herbekijk hier nog eens de drie doelpunten uit de slotfase:

Dembélé brengt Lyon op voorsprong na discutabele fase



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sterling laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Boeken toe: Dembélé scoort de 1-3 na blunder van Ederson



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Onze chef voetbal ziet in Lissabon hoe Guardiola voor het zevende jaar op rij niet in de finale geraakt: “Er is maar één tuveneir” (+)

Superefficiënt Lyon knalt Man City ondanks goal De Bruyne uit Champions League