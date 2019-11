Degryse en Mulder lyrisch over Mbappé: “Hij wordt misschien wel groter dan Ronaldo en Messi” Redactie

06 november 2019

20u58 1

Wordt Kylian Mbappé op termijn de beste voetballer ter wereld? Analisten Jan Mulder en Marc Degryse achten de kans redelijk groot. Het duo was in de studio van Q2, in aanloop naar PSG-Club, lyrisch over de 20-jarige Franse spits. “Hij wordt misschien wel groter dan Ronaldo en Messi”, sprak Degryse. Mulder vergelijkt de Fransman dan weer vooral met de Braziliaan Ronaldo. Onze volledige analyse kunt u hierboven bekijken.

