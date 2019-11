Degryse en Mulder denken na over straf voor Diagne: “Ik zou hem op z’n minst een maandje negeren” Redactie

07 november 2019

10u05 0

Tijdens hun nabeschouwing op Q2 dachten analisten Jan Mulder en Marc Degryse na over welke sanctie Mbaye Diagne verdient. “Ik zou hem op zijn minst een tijdje negeren, net zoals dat met Jelle Vossen gebeurd is”, aldus Mulder. Degryse gaf de Nederlander gelijk. “Clement moet ingrijpen. Je moet Diagne nu een maandje - bij wijze van spreken - negeren en kijken hoe hij zijn gedrag eventueel verandert. Want er zijn andere jongens die ook een kans verdienen en die wel aan het geheel denken.” Bekijk de hele analyse in bovenstaande video.