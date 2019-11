Degryse danig onder de indruk van Salzburg-sensatie Haaland: “Wie wil dat niet, zo’n spits?” NQ/TLB

27 november 2019

21u25 0

Geen Erling Haaland in de basis bij Salzburg vanavond. De Noorse doelpuntenmachine, die rust krijgt, maakte dit seizoen al indruk in de Champions League. Ook op VTM-analisten Jan Mulder en Marc Degryse. “Of het een voordeel is voor Genk dat hij niet meespeelt? Nou, reken maar”, aldus Mulder. “Het is een grote jongen, en toch is hij snel en mobiel”, gaat Degryse voort. “Hij heeft een enorme fysieke uitstraling en scoort aan de lopende band. Wie wil dat niet, zo’n spits?” Bekijk de volledige video hierboven.