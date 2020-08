Deelt ‘Mister Europe’ Dries Mertens de genadeslag uit aan Barça-coach Setien? Bart Fieremans

08 augustus 2020

15u06 0 Champions League De statistieken liegen niet: Dries Mertens is zowat de 'Mister Europe' van Napoli. Na zijn doelpunt thuis tegen Barcelona (1-1) kort voor de coronalockdown mag hij vandaag in de return van de achtste finale van de Champions League in Camp Nou proberen een uitblinkersrol te claimen.

Op het spel staat een plek voor de 'Final Eight' in Portugal. Voor Barcelona is de CL nog de enige trofee die het seizoen kan goedmaken, na het einde in mineur in La Liga. Die 'crash' in de competitie en bijhorende spijkerharde kritiek van Lionel Messi legde een crisis van Barça bloot.

Ook het krediet van coach Quique Setien is danig afgebrokkeld, zodat het maar de vraag is of zijn post als coach een uitschakeling in de CL zou overleven. Barcelona kampt bovendien met personeelszorgen. Vidal en Busquets zijn geschorst. Dembélé, Umtiti en Todibo vallen geblesseerd uit en Melo wil niet aantreden na zijn transfer naar Juventus. In de kern zijn heel wat jeugdspelers opgenomen.

Bij Napoli raakte Insigne in extremis fit na een dij- en liesblessure. De verwachting is dat hij samen met Mertens en Callejón het aanvalstrio vormt.

