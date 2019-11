Debacle met Diagne kost Club stunt in PSG: het verliest met 1-0 nadat invaller penalty afneemt van woeste Vanaken en mist YP

06 november 2019

22u52 40 Paris Saint-Germain PSG PSG 1 einde 0 CLU CLU Club Brugge Champions League Club Brugge heeft vanavond een wel erg zure nederlaag geleden tegen Paris Saint-Germain. De enige goal van de match van Mauro Icardi was te vermijden, terwijl een kwartier voor tijd een unieke kans op de gelijkmaker op zelden geziene wijze de mist in ging. En daar zat Mbaye Diagne, die knotsgekke spits van Club, voor héél wat tussen…

Clement koos in het Parc des Princes voor een 4-3-3 met Ricca op rechtsachter en Balanta én Rits in het middenveld, terwijl bij PSG de basisplaats van Mbappé opviel. Hij had Club in de heenmatch, toen nog als invaller, haast in zijn eentje forfaitcijfers aangesmeerd, maar vandaag zou het nooit zo’n vaart lopen. Alleen: dit PSG is veel meer dan enkel Mbappé. Want ook al had Club eerst twee (halve kansjes) gekregen via Okereke en was het de evenknie van de Parijzenaars, toch was het bij de eerste prik van de thuisploeg wél raak. Na een voorzet van rechtsachter Dagba ging de bal door de benen van Deli, waarna ze bij Club Icardi vrijlieten en de Argentijn van dichtbij, en volgens de VAR net onside, raak kon schieten. Ook na die opener was Club op zich niet minder dan PSG, maar blauw-zwart ging te onzorgvuldig om met de kansen die er lagen op de tegenaanval. Mignolet moest eigenlijk geen enkele keer écht aan de bak in de eerste helft, waardoor ze bij Club wellicht met een vervelend gevoel de kleedkamers indoken. En ‘t zou er na de rust niet op beteren...

De bewuste fase waarover nog lang zal worden nagekaart:

Want in de tweede helft kreeg Club meer dan kansen genoeg om een puntje uit de brand te slepen. Al snel na rust moest Navas al tot twee keer toe alle zeilen bijzetten: eerst op een schot van Dennis dat afweek op Okereke, nadien op een poging van die laatste zelf. Maar dé fase van de wedstrijd voltrok zich zowat een kwartiertje voor tijd. Diagne, pas op het veld, werd in de vijandige zestien foutief gestuit door Thiago Silva. Vanaken maakte zich zoals steeds op om aan te leggen vanop de stip, maar dat was echter zonder Diagne gerekend: die eiste tot groot ongenoegen van de aanvoerder de bal op, om vervolgens zwakjes binnen het bereik van Navas te schieten. Van een domper gesproken, want dit was hét moment voor Club om iets te rapen tegen PSG.