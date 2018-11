De wraak op Camp Nou, paardje doen, de 110 meter horden: de 7 meest provocatieve vieringen uit het grote José Mourinho-showboek Hans Op de Beeck

08 november 2018

17u36 3 Champions League “Die mooie Italianen krenkten me een match lang, ik wou nog wat meer vuilbekkerij horen. Ze beledigden bovendien mijn familie”, zo legde José Mourinho zijn opvallende gebaar uit na Juventus - Man United (1-2). Hét beeld van de Champions League-speeldag, waarna hij half Juve over zich heen kreeg. Vintage Mourinho. Hieronder zeven andere voorbeelden van hoe José en alleen José kan vieren na belangrijke momenten. Of waarom ‘The Special One’ voor eeuwig speciaal blijft.

2004: Manchester United - Porto en de 110 m horden

Europa leert José Mourinho definitief kennen. Als trainer van Porto heeft hij Manchester United in Portugal met 2-1 geklopt en wanneer Costinha in minuut 90 de rebound na een vrije trap binnenwerkt, is Old Trafford van José. In volle euforie start hij aan de 110 m horden - opspringend met de vuisten in de lucht. Om zijn spelers te vergezellen die aan de cornervlag een vurig feestje hebben ingezet. Ook legendarisch is de wijze waarop hij meteen na het laatste fluitsignaal de spelerstunnel induikt. De armen weid gespreid, de vingertjes de lucht in. Elke ‘Mancunian’ kwaad. Alex Ferguson van zijn kant, die was niet onder de indruk. Porto zou dat seizoen ook de Champions League winnen. In de finale wordt Monaco geklopt. Mourinho’s strafste stoot.

2010: Barcelona - Inter en de wraak op Camp Nou

“Traductor! Traductor!”, schreeuwden de fans van FC Barcelona in 2005, toen Mourinho met Chelsea voor het eerste terugkeerde naar Camp Nou, waar hij zich onder Bobby Robson en later ook Louis Van Gaal had opgewerkt van vertaler tot belangrijk lid van de technische staf. De minzame liefde van José voor FC Barcelona verandert plotsklaps in blinde haat, zeker nadat hij vindt dat de ‘blaugrana’ van Frank Rijkaard in die partij fel bevoordeeld werden door scheidsrechter Anders Frisk. De rook kwam haast uit de oren van Mourinho, in Engeland snel omgedoopt tot ‘The Special One’.

Groot was dan ook de revanche -en het leedvermaak- toen hij als trainer van Inter het grote Barça in 2010 kon uitschakelen in de halve finales van de Champions League. 1-0-winst in de terugmatch was te weinig voor de Catalanen en dat zullen ze daar geweten hebben. Als een bezetene deed hij triomferend haast de hele breedte van het veld aan, tot een gefrustreerde Victor Valdes hem ophield en vroeg het wat minder uitdagend te doen. José luisterde niet. Ook niet nadat de Catalanen als tegenreactie de sproei-installatie aanzetten.

2011: Real Madrid - Villarreal en het waterflesje

Niet eentje waarop hij trots kan zijn. Kaka heeft er in een competitiewedstrijd thuis tegen Villarreal net 4-2 gemaakt en Mourinho viert dat op hoogst arrogante wijze: wijzend naar iemand in de tribune, de vuist gebald de lucht in, het publiek opjuttend. Daar is op zich niets mis mee, zij het niet dat Mourinho zich vlak voor de dug-out van Villarreal bevindt. Daar kunnen ze er begrijpelijkerwijs alles om lachen, Mourinho krijgt zelfs een flesje naar zich gegooid. Zijn uitleg achteraf: “Ik zweer op het hoofd van mijn zoon dat ik die goal met hem aan het vieren was. Hij zit altijd achter de dug-out van de bezoekers.” Villarreal-trainer Juan Carlos Garrido, die later nog zonder veel succes coach van Club Brugge zou worden, ‘not amused’.

2011: Valencia - Real Madrid en paardje met Callejón

José op zijn grappigst. In november 2011 ging ‘de Koninklijke’ met 1-3 winnen in het Mestalla van Valencia, waarop een duidelijk met die zege opgezette José op de rug springt van José Callejón, die zich aan de zijlijn aan het opwarmen was. “Ju, paardje, Ju”.

2013: Real Madrid - Manchester City en de sliding met de knieën

Een late winner doet wat met een mens. Nadat Dzeko de ‘Citizens’ op voorsprong had gebracht, maakt Cristiano Ronaldo er met een ultieme goal 3-2 van. Waarna Mourinho het gegeven ‘hoe je tegenstander niet te respecteren’ een nieuwe referentie geeft. Een kort spurtje om dan zo lang mogelijk met de knieën over het gras te glijden. Gevolgd door gejuich met beide vuisten, alsof de WK-finale net beslecht is. Mourinho achteraf: “Die viering is van geen tel. De match, die was wel belangrijk. Net als de manier waarop zij die van voetbal houden van deze wedstrijd konden genieten.” Dan houdt José er dezer dagen een zakelijker inzicht op voetbal op na.

2014: Chelsea - PSG en de late instructies

Nieuwe Champions League-campagne, nieuwe uitspatting. Dankzij een goal in minuut 87 van Demba Ba, ex-speler van Moeskroen, was het Chelsea dat zich via uitgoals kwalificeerde voor de halve finales en niet de nieuwe rijken uit Parijs. De goal werd gevierd in een hoek van Stamford Bridge en Mourinho kon het natuurlijk niet laten zich bij dat feestje te laten betrekken. Alleen realiseerde hij zich bij aankomst dat er nog drie minuten plus blessuretijd te spelen waren. Waarop hij de feestvierende spelers doodernstig nog enkele ultieme individuele tactische richtlijnen meegeeft.

2014: Liverpool - Chelsea en zout in open Liverpool-wonde

Match die elke Liverpool-fan al lang uit het geheugen gegrift heeft. José Mourinho ongetwijfeld niet. De Liverpudlians leken op weg naar de titel in de Premier League, tot die fameuze uitschuiver van Steven Gerrard waardoor Demba Ba kon scoren. Nadat Willian in minuut 93 er 0-2 van maakt, acht José zijn moment van glorie op Anfield daar. Hij loopt richting het vak met bezoekende fans, om zich daar hees te schreeuwen . De platte hand hevig kloppend op het clublogo van de ‘Blues’. Zout in de open wonde van Liverpool, dat de landstitel nog zou verliezen aan Manchester City, manna voor ‘Mou’.

