De waanzinnige stats van Lewandowski versus Messi: “Ik zou petitie starten om de Ballon d’Or toch uit te reiken”

Bron: Sofascore 0 Champions League “Mocht ik Robert Lewandowski zijn, dan start ik een petitie om de Ballon d’Or 2020 tóch uit te reiken.” Woorden van de Engelse analist Rio Ferdinand, gewezen verdediger van Manchester United. Organisator France Football wou niet dat de winnaar voor eeuwig zou gelinkt worden als de winnaar uit dat verdomde coronajaar waarin voetbal amper voetbal was. Maar zou Lewandowski (31) ook echt de verdiende winnaar zijn in een jaar waarin ook Messi (33) opnieuw schittert? Een vergelijking.

GOALS

Gewoonweg waanzin, de doelpuntenproductie van Lewandowski dit seizoen. In amper 7 matchen in de Champions League, 13 goals. Dat komt neer op een goal om de 47 (!) minuten. Slechts vier stuks minder dan het record van Cristiano Ronaldo in één seizoen (17). Met mogelijk nog drie matchen voor Bayern, een haalbare kaart voor de Pool.

Een zelfde verhaal in de Bundesliga: 34 goals in 31 matchen. Het katapulteert de (oudere) Duitser terug naar de jaren ‘60 en ‘70 toen Gerd Müller zich ontpopte tot ‘Der Bomber’. Geen buitenlander deed ooit beter in de Bundesliga, waarin Lewandowski op de derde plaats staat in de all time-topschutterslijst.



Ook Messi scoort dit seizoen weer vlot en kroonde zich tot ‘Pichichi’ van La Liga met 25 goals in 33 matchen. Niet slecht, maar toch wat onder zijn standaard. Zijn laagste aantal in een decennium. Vorig jaar scoorde hij er nog 36.

In alle competities samen, valt de superioriteit van 'Lewy’ nog meer op. In 44 matchen 53 goals. Dat is er eentje om de 73 minuten. Héél straf. Voor de vijfde keer topschutter in de Duitse bekercompetitie met 6 goals. Messi zit aan 31 goals in 43, of een goal om de 120 minuten. Bovendien waren de goals van Lewandowski ook belangrijker: 16 matchwinners in vergelijking met de 11 van Messi.

HOE ZE SCOREN

Niet zo heel verschil tussen de twee wat betreft het nodige aantal doelpogingen om te scoren. In de Bundesliga noteerde Lewandowski 140 pogingen en een gemiddeld ratio van 4,1 om te scoren. Messi klokte af op 115 pogingen in La Liga en had 4,6 pogingen nodig. Wat meer opvalt, is dat Lewandowski de meer veelzijdige doelpuntenmaker is. Van zijn 53 goals 36 met zijn favoriete rechter (68%), Messi scoorde bijna alles met zijn geweldige linker (28 van de 31 of 90%). Met hun mindere voet scoorden ze respectievelijk 9 en 10% van de goals.

Alle goals van Messi tegen Bayern:



Het verschil is dat Lewandowski vooral ook scoort met het hoofd, ondanks het feit dat hij ‘slechts’ 1m84 groot is. 12 kopgoals, goed voor 23% van zijn aantal. Messi scoorde dit seizoen (nog) niet met het hoofd. Vanop de stip misten ze beiden nog niet: 7 op 7 voor Lewa, 5 op 5 voor Messi. Alleen in goals op rechtstreekse vrije trappen, leidt Messi de dans: 5 versus 1.

ASSISTS

Het grote verschil tussen beide spelers, is dat Lewandowski natuurlijk een echte nummer 9 is. Zuiver diepe spits en vooral doelpuntenmachine. Zeker in het systeem van Hansi Flick, die Lewandowski zo veel als het kan zo dicht mogelijk voor doel wil zien. Zijn heatmap in de zestien kleurt rood. Dan is Messi -dikwijls opererend vanop de rechterflank- zo veel meer, wat zich vooral uit in het aantal assists. In totaal 25 laatste passes in zijn 43 matchen. Dat zijn er dan wel meer als vorig jaar. Lewandowski laat er acht optekenen. Wel vier stuks in de Champions League, waarmee hij op de tweede plaats staat.

GOALS EN ASSISTS SAMEN

Voordeel Lewandowski, opnieuw. Een beslissende voet in zo maar eventjes 61 Bayern-goals. Een goal of assist, om de 63 minuten. Messi laat er hier 56 noteren of een goal of assist om de 66 minuten. In respectievelijk amper 6 en 11 matchen kwamen ze niet op de proppen met een goal of assist. Wat vooral in het voordeel van de Pool spreekt -zeker in een verkiezing als de Ballon d’Or- is dat zijn productie leidt tot trofeeën dit seizoen. Bayern heeft zowel de Bundesliga als de Duitse beker al binnen, FC Barcelona moet vrezen het seizoen zonder trofee af te sluiten.

Twaalf jaar lang hebben Messi en Ronaldo de Ballon d’Or gedomineerd, op 2018 na waarin de trofee naar WK-en Champions League-winnaar Luka Modric ging. Rio Ferdinand: “En net nu Lewandowski en Bayern er met kop en schouders boven uitsteken, wordt er niemand verkozen tot de allerbeste? Dat ze dan toch gewoon de gala-avond afgelasten, maar die Gouden Bal wel aan Lewandowski geven!” Weinigen die Ferdinand zullen tegenspreken. En ‘Lewy’ al helemaal niet.

Messi’s beauty vorige week tegen Napoli:



