De vraag die heel wat televisiekijkers bezighield: waarom droeg Solskjaer toch dat gouden hesje boven zijn jas?

07 maart 2019

09u21 0 Champions League Ole Gunnar Solskjaer, toch. De Noorse opvolger van José Mourinho blijft Manchester United maar naar successen leiden. Gisteren zelfs met een opvallend gouden hesje over zijn jas. Waarom toch, vroegen heel televisiekijkers en twitteraars zich af.

Manchester United was dodelijk efficiënt gisteravond. Maar de best voetballende ploeg op het veld waren de bezoekers niet en dus had Solskjaer wel wat bijstuurwerk. En de voormalige spits viel op langs de lijn, zeker omdat hij een goudkleurig Champions League-hesje over zijn jas had aangetrokken. Dat deed de 46-jarige ex-trainer van Molde op vraag van de UEFA-officials, die vonden dat zijn zwarte jas voor verwarring zou kunnen zorgen omdat Paris Saint-Germain in zwarte shirts speelde.

De United-fans zagen er alvast de humor wel van in. “Onder zijn kleren draagt hij ook nog een truitje, broekje en voetbalsokken. Zo kan hij meteen invallen als we straks een laat doelpunt nodig hebben”, tweette een supporter van de Engelse topclub. Een verwijzing natuurlijk naar de winnende treffer die de ‘Baby-faced Assassin’ als invaller scoorde tegen Bayern München in de Champions League-finale van 1999. “We hebben zoveel geblesseerden dat Solskjaer zelf aan het opwarmen is”, grapte iemand anders. De goede luim bracht de Noor de voorbije weken duidelijk terug in de rood-zwarte gelederen.

Lukaku vol lof over Solskjaer

In het Parc des Princes opteerde Solskjaer er weer voor om Romelu Lukaku en Marcus Rashford naast elkaar in de spits te zetten. Een prima keuze, want de aanvallers scoorden samen drie keer in de Franse hoofdstad (2x de Belg, 1x de Brit). “Hij heeft al veel gedaan sinds hij trainer is”, verklaarde Lukaku na de match in een interview met United-legende Gary Neville. “Toen ik terugkeerde, voelde ik dat hij echt een plan had. Hij wilde dat ik in drie à vier weken tijd echt scherp zou zijn. En dat is ook gebeurd. Ik heb veel intervaltrainingen afgewerkt en ook veel afwerkingsoefeningen gedaan en nu kan ik wel zeggen dat ik topfit ben.”

“Solskjaer laat ons offensief voetbal spelen en hij geeft de jonge jongens vertrouwen”, bleef ‘Big Rom’ met lof strooien naar zijn coach. “Soms is het zwaar, maar op de juiste momenten geeft hij ook complimenten. Op training spelen we veel wedstrijdjes, met focus op het offensieve, en dat vinden spelers gewoon ook leuk. Ik denk dat hij zal aanblijven als trainer, ik denk dat het al beslist zal zijn. Hij zou alleszins moeten aanblijven. Kijk gewoon naar de wedstrijden die we gespeeld hebben onder hem. Aanvankelijk speelden we misschien tegen - met alle respect - kleinere teams, maar ondertussen hebben we het toch ook getoond tegen teams als Tottenham, Chelsea, Arsenal en nu PSG. Wat kan Solskjaer nog meer doen? Hij houdt ons hongerig en daardoor willen we altijd maar meer. Het is een goed moment om deel uit te maken van deze ploeg.”

"He made us play offensive football. He gives the young players the confidence." - why the #MUFC players LOVE Solskjaer! https://t.co/0OKMYBJ8Ca#beINUCL #UCL #PSGMUN pic.twitter.com/W9oU9zobzh beIN SPORTS(@ beINSPORTS) link