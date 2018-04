De vorige clash tussen Real en Bayern stond bol van de controverse: "We zijn bedrogen. Ik voel pure woede" TLB

25 april 2018

14u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Vanavond treffen Real Madrid en Bayern München elkaar in de halve finale van de Champions League. Vorig jaar ontmoetten de grootmachten elkaar al in de kwartfinales en de terugmatch ging niet de geschiedenisboeken in als de beste wedstrijd uit de carrière van scheidsrechter Viktor Kassai.

Bayern München werd uitgeschakeld na meerdere dubieuze fases en de Duitse 'Rekordmeister' voelde zich bekocht. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge reageerde furieus. "Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we bedrogen zijn, in de ware zin van het woord", fulmineerde de topman van de Duitse kampioen.

De controversiële fases van toen op een rijtje:

De 1-2 van Bayern

Bayern voelde zich eind april vorig jaar bekocht, maar zeggen dat elke belangrijke beslissing in het nadeel van de Duitse Rekordmeister werd genomen, klopt niet. Net voordat Sergio Ramos toen de bal nogal knullig in eigen doel had gewerkt, had Müller de bal met zijn borst tot bij Lewandowski gelegd. De Pool vertrok toen echter vanuit buitenspelpositie en daarom had die 1-2, die Bayern toch verlengingen opleverde, eigenlijk al niet mogen worden goedgekeurd.

Geen rood voor Casemiro

En na die 1-2 voerde Bayern de druk even op. Robben probeerde in minuut 80 een actie op te zetten op rechts, maar de Nederlander werd stevig tegen de grond gewerkt door Casemiro. De stofzuiger van Real had dan al geel op zak, maar Kassai weigerde om de Braziliaan van het veld te sturen. In minuut 52, hij had toen ook al geel op zak, beging Casemiro ook een strafschopovertreding op Robben. De Nederlander ging gretig tegen de grond.

Wél rood voor Vidal

Vier minuten na de overtreding van Casemiro besliste Kassai echter om Vidal wél van het veld te sturen. De Chileen flirtte al de hele tweede helft met zijn tweede gele kaart, maar de ingreep op Asensio die hem de uitsluiting opleverde, was wel correct.

Buitenspelgoals Ronaldo

Door de uitsluiting van Vidal kon Real de verlengingen dus aanvatten met een mannetje meer. En de Madrilenen konden zich uiteindelijk ook voorbij de Duitsers knokken, al waren de 2-2 en de 3-2 van Ronaldo eveneens voer voor controverse. Aan beide goals zat immers een stevig buitenspelgeurtje.

"Ik voel pure woede"

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, was na de match ongemeen hard voor de Hongaarse scheidsrechter. "Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we zijn bedrogen, in de ware zin van het woord", fulmineerde de topman van de Duitse kampioen.



Rummenigge vergeleek de wrange uitschakeling met de historische finale in 1999, toen Bayern op de overwinning afstevende, maar Manchester United met twee goals in blessuretijd een achterstand van 0-1 nog omboog in een 2-1-zege. "Ook deze wedstrijd was te krankzinning voor woorden."



Arjen Robben deelde de woede van zijn voorzitter. "We zijn bestolen", reageerde de Nederlandse winger. "Het is zonde voor deze wedstrijd die met twee topteams een genot was om naar te kijken. Normaal spreek ik niet over de scheidsrechter maar in dit geval zijn het zijn cruciale beslissingen die deze kwartfinale beslissen. De wedstrijd was reclame voor het voetbal maar is beslist door iemand met een fluit." En op Instagram deed ook Frank Ribéry zijn zegje. "Een jaar lang hebben we hiervoor keihard gewerkt...bedankt, scheidsrechter!"

Franck Ribery on Instagram: "A whole year of hard work.. Thanks and well done referee." pic.twitter.com/fT92f0KbuB Football Stuff(@ FootbalIStuff) link

Ook Philipp Lahm reageerde verongelijkt. "Het is bitter dat we er op deze manier uit gaan", zei de toenmalig Bayern-aanvoerder, die inmiddels een punt zette achter zijn loopbaan. Lahm speelde in Bernabeu zijn laatste Europese wedstrijd. En Cristiano Ronaldo? Die was zich van geen kwaad bewust. "Real is Real", grijnsde de Portugees laconiek. "Als je over twee wedstrijden zes keer kunt scoren tegen Bayern München, dan heb je je plaats in de halve finale niet gestolen."

Chiellini was de partij nog niet vergeten

Dit seizoen was Juventus het slachtoffer van Real in de kwartfinales van de Champions League. Maar ook nu was de return veelbesproken. Na een onwaarschijnlijke match op Bernabeu leken de Italianen verlengingen uit de brand te slepen, maar een strafschop voor de thuisploeg in de allerlaatste minuut deed dat plan in duigen vallen. Bij Juve waren ze furieus, met doelman Gianluigi Buffon en verdediger Giorgio Chiellini op kop. "Het is voor mij geen verrassing dat Real op deze manier de kwalificatie afdwingt", zei Chiellini na de match. "Bayern heeft het vorig seizoen ook meegemaakt en nu was het onze beurt." De Nederlander Björn Kuipers moet de wedstrijd vanavond in goede banen leiden.

