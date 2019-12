De voorgangers van Vandevoordt: jong debuut geen garantie op succes NVE

10 december 2019

14u26 0 Champions League Vanavond kan Maarten Vandevoordt de jongste doelman ooit worden in de Champions League. Met 17 jaar en 287 dagen op de teller kan de Genkse goalie grote namen als Casillas en Cech voorbij steken, maar een garantie op succes is dat niet. Deze mannen gingen Vandevoordt voor.

Mile Svilar (2017) - 18 jaar en 52 dagen

Als Vandevoordt vanavond in de basis staat neemt hij het record over van een andere Belg: Mile Svilar. Hij debuteerde twee jaar geleden op 18 jaar en 52 dagen tegen Manchester United. United, met Lukaku in de spits, won die wedstrijd met 0-1, na een flater van... Svilar.

Een vrije trap van tegen de zijlijn waaide richting doel, en in zijn beweging om de bal te klemmen stapte Svilar ermee over de doellijn. Pijnlijk moment voor de jonge doelman, die zo een voorts goeie wedstrijd in rook zag opgaan. Dit seizoen keept Svilar in de Portugese tweede klasse bij Benfica B, de Griek Vlachodimos is het vaste sluitstuk bij de Portugezen.

Mile Svilar vs Manchester United 2017

Iker Casillas (1999) - 18 jaar en 118 dagen

In 1999 maakte Casillas zijn Champions League-debuut voor Real Madrid tegen het Griekse Olympiakos. De wedstrijd eindigde dan wel op 3-3, maar met enkele knappe reddingen toonde Casillas toen al zijn klasse. Dat jaar won de ‘Koninklijke’, met Casillas, zelfs de Champions League. Hij groeide uit tot een legende bij Real Madrid, maar na een moeilijke periode vertrok hij naar Porto, waar hij nu nog actief is.

‘San Iker’ heeft nog een ander mooi record beet, hij is de speler met de meeste wedstrijden op zijn naam in de Champions League (181). In mei van dit jaar werd Casillas opgenomen in het ziekenhuis met een hartaanval tijdens training, waarbij werd gevreesd voor het einde van zijn carrière. Ondertussen heeft hij de trainingen opnieuw kunnen hervatten bij Porto.

Nikolay Michailov (2006) - 18 jaar en 125 dagen

Een naam die mogelijk minder tot de verbeelding spreekt is die van Levski Sofia-doelman Michailov. In 2006 maakte hij op jonge leeftijd zijn debuut tegen Werder Bremen, maar in die wedstrijd liet hij een terugspeelbal over zijn voet binnen rollen. Na die enorme blunder kreeg de Bulgaar al snel de woede van de fans over zich en mocht hij beschikken. Hij stond enkele jaren onder contract bij Liverpool, maar speelde er geen wedstrijden. Tussen 2010 en 2013 was hij eerste keus bij FC Twente, waar Michel Preud’homme één jaar zijn trainer was. Momenteel speelt Michailov terug bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon, Levski Sofia.

Igor Akinfeev (2004) - 18 jaar en 159 dagen

Een grote naam in het Russische voetbal en clublegende bij CSKA Moskou: Igor Akinfeev. De doelman speelde zijn hele leven bij CSKA en verzamelde al 446 wedstrijden. Zijn debuut in de Champions League maakte hij tegen Porto in 2004, waar hij een sterke wedstrijd speelde en de nul wist te houden. De wedstrijd eindigde op 0-0. Ook bij de Russische nationale ploeg was Akinfeev titularis, maar na een sterk WK in 2018 kondigde hij aan te stoppen bij de nationale ploeg. Onze Rode Duivels moeten hem in juni dus alvast niet vrezen.

Adrian Semper (2016) - 18 jaar en 246 dagen

Bij Dinamo Zagreb stond drie jaar geleden ene Adrian Semper in de basis tegen Lyon, waar met 3-0 verloren werd. De Kroatische doelman wist aan zijn debuut geen basisplaats over te houden in Zagreb en is momenteel op uitleenbasis actief bij Italiaanse tweedeklasser Chievo Verona. Hij wordt wel nog altijd aanzien als een groot talent en stond al op de radar bij enkele Engelse topclubs, onder meer een bod van Chelsea werd geweigerd.

Maksim Kabanov (2001) - 18 jaar en 262 dagen

Maksim Kabanov is mogelijk de minst bekende naam in het lijstje. De jonge Rus stond tegen Feyenoord in de basis voor Spartak Moskou in 2001, en wist zelfs een gelijkspel uit de brand te slepen (2-2). Niet het begin van een roemrijke carrière helaas, Kabanov speelde maar drie wedstrijd voor Spartak voor hij vertrok naar de Russische tweede klasse. Zijn laatste club was het bescheiden Stolitsa Moskou, voor hij van het grote toneel verdween.

Pepe Reina (2001) - 19 jaar en 61 dagen

Dezer dagen zit Pepe Reina op de bank bij AC Milan als doublure voor Donnarumma. In de Champions League maakte hij zijn debuut bij zijn jeugdteam FC Barcelona tegen het Turkse Fenerbahçe op 19-jarige leeftijd, een wedstrijd die Barca met 1-0 won. Hij speelde in die campagne nog vier wedstrijden, het begin van een mooie carrière bij onder meer Liverpool, Bayern en Napoli. Ook bij de nationale ploeg speelde hij heel wat wedstrijden, al hadden dat er meer kunnen zijn als ene Iker Casillas niet meestal in doel stond.

Timon Wellenreuther (2015) - 19 jaar en 77 dagen

In de zestiende finales van de Champions League in 2015 won Real Madrid met 0-2 van Schalke 04. De terugwedstrijd won Schalke met 3-4, net genoeg voor Real om zich te kwalificeren. Bij Schalke stond jonge knaap Timon Wellenreuther in doel. Een beloftevolle doelman, maar nadat hij voor de leeuwen werd gegooid verliep zijn ontwikkeling niet zoals gehoopt. Momenteel speelt Wellenreuther bij Willem II, waar hij een sterk seizoen keept.

Petr Cech (2001) - 19 jaar en 121 dagen

Petr Cech stond aan het begin van zijn rijkgevulde loopbaan in doel bij Sparta Praag op bezoek bij Bayern München. Hij wist zowaar de nul te houden, en na een goed seizoen bij Praag vertrok hij naar Rennes. In 2004 werd hij de duurste doelman ooit, Chelsea kocht hem voor 9.8 miljoen euro. De Tsjech speelde maar liefst 333 wedstrijden voor Chelsea, en ook voor Arsenal speelde hij nog meer dan 100 wedstrijden.

Cech heeft in zijn carrière enkele mooie records te pakken, hij verzamelde 100 clean sheets in 180 wedstrijden in de Premier League, niemand deed dat sneller. Verder is hij ook bekend vanwege de helm die hij altijd droeg tijdens wedstrijden als gevolg van een hoofdletsel dat hij opliep in 2006.

Bernd Leno (2011) - 19 jaar en 193 dagen

Bernd Leno sluit de top tien af. In 2011 stond hij voor Leverkusen in de basis op verplaatsing bij Chelsea (2-0). Niet veel later kocht Leverkusen de doelman definitief over, waarna hij er zeven seizoenen onder de lat stond. In 2018 nam Arsenal hem over als vervanger van Petr Cech, ondertussen is Leno de vaste nummer één bij de ‘Gunners’.