De voetballer waar vanavond in de Champions League-finale iedereen naar uitkijkt: "Hij doet iets waar nog geen politicus in is geslaagd: het Midden-Oosten verenigen" Hans Op de Beeck

26 mei 2018

07u00 0 Champions League In Nagrig, diep in de Egyptische Nijldelta en zo'n 120 kilometer ten noordwesten van Caïro, zitten ze vanavond op het puntje van de stoel. Als Mo Salah (25) Liverpool de Champions League bezorgt, is de heldenstatus van de 'Egyptian King' annex de God van de liefdadigheid compleet. Niet alleen in zijn geboortedorp, ook in gans Egypte en bij uitbreiding het hele Midden-Oosten. " Marokkanen, Tunesiërs, Saoedi's, Koeweiti's en Omani's: iedereen wil het shirt van Salah."

Het jongensboek van Mo Salah leest zoals dat van zovele talentrijke voetballertjes die het thuis alles behalve breed hadden. Maar ditmaal speelt het zich niet af in Zuid-Amerika of Zwart-Afrika, wel in Egypte. In Nagrig was het telkens weer een huzarenstukje voor de kleine en spichtige Mo om op de overvolle en afvallige bus te geraken. Die moest hem na twee uren school, van 7u tot 9u 's morgens, naar de hoofdstad Caïro brengen. Salah voetbalde er voor El Mokawloon, club in de Egyptische Premier League, dat getipt was door de turnleraar van Mo. "Het waren dikwijls ellendige omstandigheden. Elke dag wandelden we in de hitte meer dan een kilometer lang naar de bushalte, waar het figuurlijk vechten was om een plaatsje in dat gammele ding te bemachtigen. Soms tilde ik Mo op en zette ik hem vanuit het raam meteen in het busje, zodat hij een plaats voor ons kon vrijhouden." Aan het woord is Mohamed Abo Hateb, die samen met Salah voetbalde, in de Britse Channel 4-documentaire A Football Fairy Tale.

Vier uur duurde de trip, waarna hij na de training terug thuis was rond half elf 's avonds. "Daarna was het eten, slapen en de volgende dag dezelfde routine", aldus Salah op de officiële website van Liverpool. "Dat was de prijs die ik moest betalen. Was ik geen profvoetballer geworden, had ik het erg moeilijk gehad." Gelukkig was er ook Mo's papa, een ex-voetballer. Wanneer hij toch de bus miste, zou hij Mo naar Caïro brengen. "Zijn vader heeft veel voor hem opgeofferd en altijd goed voor Mo gezorgd", aldus een jeugdcoach van El Mokawloon, waar hij eerst als linksachter speelde alvorens naar de aanval te verhuizen. "Nadien is vader Salah met zijn zoon in Caïro komen wonen. Mo was bijzonder competitief - hij haatte verliezen. Ik herinner me nog zijn tranen als we verloren." (lees hieronder verder)

Op z'n negentiende verhuisde hij naar Basel, twee jaar later kwam Salah in 2014 bij Chelsea terecht. Nog te vroeg in zijn carrière: onder Mourinho kwam hij nauwelijks aan de bak en de 'Blues' leenden hem uit aan Fiorentina en AS Roma, waarna Liverpool -dat hem al van in Basel volgde- zijn slag sloeg. En wat voor één. Met 44 goals in 51 matchen in zijn debuutseizoen aan de Merseyside was hij dit seizoen de sensatie op de Europese velden. 'Player of the Year' in Engeland, topschutter ook. Zijn waanzinnige snelheid, heerlijke baltoetsen en torinstinct (Liverpool-legende Steven Gerrard: "Ik heb nog nooit iemand gezien die zo kalm voor de goal blijft") hebben hem een ware vedettestatus opgeleverd. Held van miljoenen fans. Vooral ook omdat het succes hem niet naar het hoofd is gestegen. Als devoot moslim vind je Mohamed niet terug in nachtclubs, laat staan in een blitse gepimpte sportwagen of aan de zijde van een pronkerige WAG. Salah lijkt zelfs zo old school dat hij ook perfect op foto's van veertig jaar geleden op een modderig veld had kunnen staan.

👏👏👏@MoSalah has won the PFA Fans' Player of the Year award after claiming 89% of the overall votes: https://t.co/CtpuRFBapg #PFAawards pic.twitter.com/GzgkEV7uNU Liverpool FC(@ LFC) link

En er is meer. Nadat hij Egypte met zijn beslissende strafschop tegen Congo het WK voetbal schonk, voor het eerst sinds 1990, en het land in extase bracht, bood een miljonair hem na dat doelpunt een villa aan. Maar Salah, die bij Liverpool wekelijks 100.000 euro opstrijkt, stond erop dat de man beter een donatie zou overmaken aan Nagrig. Hij hielp zijn geboortedorp ook met de bouw van een nieuwe school, moskee en sportcentrum, financierde de ambulancedienst en schonk 380.000 euro om landbouwgrond te kopen.

Onlangs werd zijn familie overvallen, terwijl hij een wedstrijd speelde met de nationale ploeg. Zijn vader stond op het punt een klacht in te dienen tegen de dief, maar op vraag van zijn zoon liet hij de zaak rusten. Salah zou de dief een aardige zakcent hebben aangeboden, met de boodschap om zijn leven weer op orde te krijgen en een job te zoeken. Een tweede kans, zoals hij die zelf ook heeft gekregen na zijn mislukt seizoen bij Chelsea. Salah doneerde zijn land zelfs eens, omgerekend, 210.000 euro om de Egyptische pond te laten heropleven. Toen Salah vier jaar geleden zijn jeugdliefde Magi huwde (ze hebben een dochtertje Makka, vernoemd naar de heilige stad Mekka), nodigde hij de enkele duizenden inwoners van Nagrig allemaal uit om mee te feesten.

Het was dus niet meteen een verrassing dat tijdens de recente presidentsverkiezingen in Egypte Mo Salah zo'n miljoen stemmen kreeg, terwijl de voetballer zich niet eens kandidaat had gesteld. Als uiting van hun onvrede, stemden veel Egyptenaren ongeldig door de officiële kandidaten te doorkruisen en te vervangen met de naam van de superster. Een straf cijfer, zeker omdat er maar 25 miljoen mensen naar de stembus trokken.

unbelievable .Today is the president election in Egypt🇪🇬. People write mo salah’s name in the list and elect him 😱😂@BenWebbLFC @DaveOCKOP @LFCSnapped #Salah #lfc #LFCWorld #LFCFamily #liverpoolfc #محمد_صلاح @AnythingLFC_ @EchoArena @TheRedmenTV @egypro18 @LFCVine #YNWA pic.twitter.com/Mg3ZxhmR4M Mohamed Ali(@ momosalah222) link

In een verscheurd land met weinig hoop, zorgen de goals van Mo Salah voor geluk. Voor trots. Zelfs voor eenheid, zo stelt Hatem Kadous, een Egyptische advocaat die in Londen werkt. "Salah is politiek erg geëngageerd. Hij tweet geregeld over hete maatschappelijke hangijzers, maar quasi altijd op vreedzame wijze. Met veel steunbetuigingen en lofredes ook. Hij doet iets waar nog geen politicus ooit in is geslaagd: het Midden-Oosten verenigen. Voor samenhorigheid zorgen. Marokkanen, Tunesiërs, Saoedi's, Koeweiti's, Omani's: iedereen wil het shirt van Salah."

Salah post selfies waarop te zien is hoe hij de Koran leest, hij bidt tot Allah wanneer hij scoort - en dat is dikwijls dit seizoen. De perfecte posterboy voor moslims wereldwijd. Dat beseffen ook de vele Liverpool-fans. Naast het populaire lied 'Mo Salah, the Egyptian King' hebben ze ook de hit 'Good Enough' van de Engelse popband Dodgy in een Salah-jasje gestoken. 'If he's good enough for you, he's good enough for me, if he scores another few than I'll be moslim too, Sitting in the Mosque, that's where I want to be'. Vrij vertaald: 'Als hij goed genoeg voor jou is, dan is hij dat ook voor mij, als hij er nog een paar scoort word ik ook moslim, in de moskee dat is waar ik wil zijn'.

Maar praten doet Salah toch vooral met de voeten. In de kleedkamer van Liverpool laat hij zich weleens horen, maar Salah is geen tafelspringer en al zeker geen roeper. Zo zei hij eens dat een perfecte dag voor hem is: thuisblijven met het gezin, ontspannen en met niemand praten. Gevoelig en bedeesd, doch enorm ambitieus. Vanavond doet de gewezen ploegmaat van Nainggolan in Kiev tegen Real Madrid een gooi naar de grootste trofee in het clubvoetbal. En dan moet het WK er nog aankomen. Sinds 2007 hebben of Ronaldo of Messi de Gouden Bal gewonnen - kan Salah die hegemonie straks doorbreken? Dan zal hij ongetwijfeld nog eens terugdenken aan Nagrig en haar stoffige straten met verzakkingen. En hoe hij daar met een bal gemaakt van sokken zijn eerste goals maakte.

Happy birthday bro...@OfficialRadja pic.twitter.com/VeBMk6RJ0r Mohamed Salah(@ MoSalah) link