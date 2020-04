De ‘vernedering’ van Haaland was geen plotse ingeving van Neymar: “Hij houdt van die dingen”

TLB

13 april 2020

07u14

Bron: L'Équipe, Desimpedidos 0 Champions League There’s only one Sheriff in town. Dat wilde Neymar midden maart graag duidelijk maken aan Erling Braut Haaland, die met Borussia Dortmund op bezoek kwam in Parijs. Volgens ploegmaat Marquinhos was de speciale zen-viering immers geen ingeving van het moment.

Flashback naar een maand geleden. Toen rolde de bal wel nog, maar de terugmatch van de achtste finale in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Dortmund werd wel al voor lege tribunes gespeeld. PSG kon de Duitsers uiteindelijk uitschakelen, onder meer dankzij een goal van Neymar in de return. De sterren uit Parijs vierden hun triomf na de match door... de draak te steken met de amper 19-jarige BVB-vedette Erling Braut Haaland.

Die had zijn twee goals in de heenmatch gevierd door te doen alsof hij mediteerde. “My city, not yours”, schreef de spits na de match ook op social media. En dat waren Neymar en co nog niet vergeten, want zowel op het veld als in de kleedkamers vonden de Parijzenaars het leuk om de goaltjesdief lik op stuk te geven. “Parijs is onze stad, niet die van jou”, postte Neymar na afloop ook op Instagram.

Toch wel een vernedering voor de 19-jarige Noor en de viering zorgde een maand geleden voor verdeeldheid. De Engelse voetballegende en nu tv-persoonlijkheid Gary Lineker had het onder meer over “een gebrek aan klasse” en wat blijkt nu? De viering was geen plotse ingeving. Neymar had ze al langer in gedachten, zo gaf landgenoot en PSG-verdediger Marquinhos aan in een gesprek op de YouTube-pagina van Desimpedidos.

Provocaties

“Hij houdt van dat soort dingen”, aldus Marquinhos, die aangaf dat het eigenlijk de bedoeling van zijn landgenoot was om zoals Haaland te vieren wanneer hij scoorde. Maar de 1-0 van de Braziliaan volstond nog niet voor rechtstreekse kwalificatie en dus waren de Parijzenaars nog enigszins gehaast. “Neymar is niet zomaar een voetballer. Hij is niet bang en reageert altijd op provocaties. Nadat hij gescoord had, vroeg ik hem of hij ‘alles eruit had gegooid’. Hij waarschuwde me, maar ik zei hem te wachten tot het einde van de match. Hij vroeg me om hem met rust te laten en hem niet tegen te houden.”

Volgens Marquinhos hadden de spelers van Dortmund zich na de heenmatch ook niet van hun beste kant laten zien. “Nadat ze die match wonnen, tergden de spelers van Dortmund ons in de spelerstunnel en in de kleedkamers. Met gezangen, met geschreeuw. En dan waren er ook hun verklaringen achteraf (doelend op Haaland, red.)...”

De UEFA gaf PSG na de terugmatch een waarschuwing voor “onsportief gedrag”. Dat Neymar en co na de match gingen vieren met de duizenden fans die buiten het Parc des Princes samengetroept waren, vonden ze in Nyon ook niet bepaald gepast.

Lees ook:

PSG-sterren bouwen buiten Parc des Princes feestje met fans, al zorgt Haaland-imitatie voor wrevel: “Gebrek aan klasse”

22 lentes jong, maar wel stiefvader van Neymar: moeder van Braziliaan samen met 31 jaar jonger model

Wie slaat zijn slag? Deze sterren zijn deze zomer ‘gratis’ op te halen