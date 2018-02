De uitblinker gisteravond was niet Messi of Hazard, wel een van de meest onderschatte voetballers ter wereld: Sergio Busquets Hans Op de Beeck

10u42 181 Champions League "Wanneer je naar de wedstrijd kijkt, zie je Busquets niet. Wanneer je naar Busquets kijkt, zie je de hele wedstrijd." Een quote van de gewezen en gevierde Spaanse bondscoach Vicente del Bosque. Ook gisteravond was Sergio Busquets weer onopvallend opvallend en toonde hij nog maar eens een van de meest onderschatte voetballers te zijn.

Sergio Busquets vs. Chelsea. [@CapreseMus]



"The first time I saw Busquets playing, I called a friend and said: 'I saw a player from an extinct species.' He's a star,"-César Luis Menotti. pic.twitter.com/pFca3eQgKZ BTL Comps(@ BTLComps) link

Samen met Piqué en Iniesta is Busquets (29) de enige overblijver uit de beginperiode van het 'gouden Barça'. Alleen staat hij als stofzuiger op het middenveld een pak minder in de belangstelling. Een houten klaas op het eerste gezicht, wanneer je hem over het veld ziet lopen. Maar haast niemand die het tiki taka van Barcelona zo goed beheerst. Alsof hij ogen op de rug heeft en twee seconden sneller denkt dan elke andere voetballer. Smeerlapje ook, als het moet. Maar gisteravond was Busquets vooral opnieuw een lust voor het oog en de motor van de blaugrana.

Bewijzen ook de statistieken na de 1-1: hij was de speler die de meeste passes verstuurde (128) met een accuraatheid van 92%, de meeste baltoetsen had (152) en ook de meeste tackles uitvoerde (11 - waaronder wel 6 mislukte). Ter vergelijking met N'Golo Kante, zo'n beetje beschouwd als een van de allerbeste verdedigende middenvelders: de Fransman had maar liefst 103 passes minder in huis en recupereerde twee ballen minder. Natuurlijk zegt dat ook veel over het Catalaanse combinatievoetbal in vergelijking met het Londense angsthazenvoetbal, maar het zijn toch opvallende cijfers. Enige smet op zijn partij was hoe hij zich in de wind liet zetten door Willian bij het doelpunt van Chelsea.

Ook de Engelse analisten die nog tegen hem gespeeld hebben, staken de loftrompet op. Steven Gerrard: "Busquets is een nachtmerrie om tegen te spelen. Je kan nauwelijks in zijn buurt komen." Rio Ferdinand: "Die man kan op fluwelen slippers spelen en nog een geweldige partij afleveren."

"It was just great to be in the same stadium as him...never mind compete!"



Gerrard, Lampard, @rioferdy5 and @GaryLineker talk about the genius of Lionel Messi... 🙌 pic.twitter.com/j45mAz1DYV Football on BT Sport(@ btsportfootball) link

Busquets verstaat als geen ander hoe hij Barça aan het voetballen brengt en is de eerste luitenant van Messi, door in zijn rug het vuile werk op te knappen en de Vlo in stelling te brengen. Gelukkig beseft hij dat zelf wel. Zo zei Busquets ooit: "Mijn positie op het veld vraagt veel hard werk en weinig glamour, maar daar hou ik van. Het is mijn job en die doe ik graag. Ik onderschep liever 10 ballen, dan dat ik 10 keer op doel trap. Daarom ben ik hier, om het de anderen makkelijker te maken."