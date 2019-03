De troostende woorden van Romelu Lukaku voor de antiheld van PSG: “Hieruit zul je leren” Kristof Terreur in Engeland

10 maart 2019

09u38 0 Champions League Een halve minuut sprak hij achter zijn vuistje op hem in. De woorden half hoorbaar. Romelu Lukaku won woensdag na de triomf van Man United in Parijs heel wat zieltjes door zich eerst over de ontroostbare antiheld Presnel Kimpembe te ontfermen en zich dan pas in het feestgedruis te storten. “Dit is een leerproces. Zelfs al ben je wereldkampioen.”

Terwijl de ploegmaats de onwaarschijnlijke zege gingen vieren met de meegereisde fans, had held Lukaku (25) eerst en vooral oog voor Presnel Kimpembe (23). De Franse verdediger was woensdag in het Parc des Princes de pineut. Hij veroorzaakte de penalty die PSG uiteindelijk in diepe rouw onderdompelde. Man United zette een 0-2 verlies in de heenwedstrijd alsnog recht in Parijs met onder anderen twee goals van Lukaku. Marcus Rashford besliste de match vanop de stip. Onwaarschijnlijke stunt.

Dat zorgde voor dolle taferelen, maar Lukaku toonde zijn menselijke kant. Hij stapte op de ontdane Kimpembe af, trok hem recht, omhelsde hem en sprak vervolgens een halve minuut op hem in. Zijn peptalk ging als volgt: “Dit is voetbal, broer. Dit, dit zijn momenten waaruit je zult leren. Zelfs al ben je wereldkampioen.” Daarop gaf Lukaku mee dat hij de moed niet moest laten zakken.

Op sociale media en in de media kreeg Lukaku veel lofbetuigingen voor die respectvolle actie: Klasse van een speler met een klasse.