De triomf van Obelix en een 22-jarige spits die gewéldig scoorde: het verhaal achter de CL-winst van Real Madrid in 2000

13 april 2020

Normaal kreeg u deze week vier spetterende kwartfinales op de beeldbuis. En volgende week nog eens de terugmatchen. Aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het ­archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de triomf van Real Madrid in 2000.

Vicente Del Bosque. Hij was 49 jaar toen hij in november ‘99 als coach van het B-elftal hoofdtrainer werd van Real Madrid. Del Bosque was als voetballer een defensieve middenvelder geweest.

Del Bosque stapte een beetje vreemd, hij had een dikke snor, en leek zo weggelopen uit een Britse komische serie – Fawly Towers, of zo. Hij zou later de bijnaam ‘Obelix’ krijgen.

Maar Vicente Del Bosque kende voetbal.

Toen Real Madrid op 19 april 2000 in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League op Old Trafford met de rug tegen de muur stond na een 0-0 in Bernabéu, toverde Del Bosque... een vijfmansdefensie met een libero uit de hoed: Ivan Helguera werd geflankeerd door Aitor Karanka en Ivan Campo.

Madrid schakelde Man United uit (2-3), en terwijl niemand in het internationale voetbal verwachtte dat Del Bosque in de finale tegen Valencia hetzelfde trucje zou toepassen, volhardde Del Bosque in de boosheid.

Real Madrid behaalde zijn tweede EC1-trofee in drie jaar zowaar met een vijfmansdefensie.

24 mei 2000, in het Stade de France: 80.000 toeschouwers. Het was een historische finale. Voor het eerst in de geschiedenis van EC1 stonden twee teams uit hetzelfde land tegenover elkaar. In doel bij Real: de 19-jarige Iker Casillas.

In de spits: een jongen van 22, Raúl González Blanco, geboren in een buitenwijk van Madrid met een engelachtige naam – San Cristóbal de los Ángeles. Raúl voetbalde 16 jaar voor ‘De Koninklijke’. Hij won 6 keer La Liga en driemaal de Champions League.

Die avond tegen Valencia, bij een 2-0-voorsprong voor Real, kreeg Valencia een hoekschop. De bal werd aan de tweede paal weggewerkt door Savio – een minder belangrijke Braziliaan in de geschiedenis van Real –, waarna Raúl vanop zijn eigen helft moederziel alleen aan een sprint van ruim zeventig meter begon richting Valencia-doelman Canizares. Oog in oog met de goalie kapte Raúl met links en schoof de bal in doel met rechts. Heerlijk.

Eén van de mooiste doelpunten in de historie van Champions League-finales.

Op de bank kon een man zijn glimlach niet onderdrukken.

Vicente Del Bosque.

De mens zou later ook nog Europees- en wereldkampioen worden met Spanje.

FICHE

24 mei 2000

Stade de France, Parijs

Toeschouwers: 80.000

Scheidsrechter: Stefano Braschi (Ita)

Doelpunten: Morientes (39'), McManaman (67'), Raúl (75')

Real Madrid: Casillas, Helguera, Karanka, Campo, Salgado (80' Fernando Hierro), Robero Carlos, McManaman, Redondo, Raúl, Morientes (72' Sávio) en Anelka (80' Manuel Sanchis)

Valencia: Cañizares, Angloma, Dukic, Pellegrino, Gerardo (69' Ilie), Farinos, Mendieta, Gonzalez, Gerard, Angulo en Lopez

