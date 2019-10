De strafste statistieken achter een onderhoudend avondje Champions League-voetbal TLB

02 oktober 2019

23u30

Bron: Gracenote 0 Champions League Ook de wedstrijden van vanavond in de Champions League leverden het nodige spektakel op. Dat Racing Genk een punt pakte tegen Napoli en dat Luis Suarez Barcelona met twee goals voorbij Inter hielp, vernam u waarschijnlijk wel al. Maar wist u ook dat Barça de kaap van 250 CL-matchen rondde of dat er op dit moment maar één club is die sinds haar debuut in de CL langer op een zege wacht dan Racing Genk? Hieronder enkele straffe statistieken na speeldag 2 van de groepsfase:

• Ex-Charleroi-speler Victor Osimhen scoorde tegen Chelsea de eerste Champions League-goal voor Lille sinds 20 november 2012. De vorige doelpuntenmaker voor de Fransen op het kampioenenbal was een Belg: Gianni Bruno (nu Zulte Waregem) scoorde in 2012 de 2-0 tegen BATE Borisov. Osimhen werd ook ook de eerste Nigeriaan die voor Lille kon scoren in de Champions League sinds Peter Odemwingie (in 2006).

• FC Barcelona speelde vanavond voor de 250ste keer in de Champions League. Maar één club doet op dat vlak beter dan de Catalanen: eeuwige rivaal Real Madrid kwam al 261 keer in actie. Barça kreeg de 0-1 tegen Inter al na drie minuten binnen. Dat was de snelste tegengoal voor de Catalanen in de Champions League in acht jaar tijd. Op 13 september 2011 scoorde Alexandre Pato al na 24 seconden voor AC Milan.

• Barça is na vandaag al 33 Europese thuismatchen op rij ongeslagen. Da’s een record in de Champions League. De laatste thuisnederlaag van de Catalanen in de Champions League dateert van 1 mei 2013 tegen Bayern München (0-3).

• Voor Luis Suarez was het zijn eerste tweeklapper in de Champions League in meer dan drie jaar tijd. Op 13 september 2016 scoorde de Uruguayaan twee keer in de 7-0-zege tegen Celtic. Suarez zit nu aan 22 Champions League-goals voor Barça en daarmee gaat hij Neymar (21 goals) voorbij. Suarez staat nu samen met Rivaldo op plaats twee. Messi staat met 112 CL-goals ruim op kop.

• Racing Genk wacht nu al dertien matchen op een Champions League-zege. Er is op dit moment maar één ploeg die sinds haar debuut in de belangrijkste Europese bekercompetitie langer moet wachten op een overwinning, namelijk AEK Athene (21 matchen).

• Ajax won ook tegen Valencia en is zo met 6 op 6 begonnen aan de Champions League. Dat deden de Amsterdammers ook in de seizoenen 1994/95 en 1995/96 en toen haalden de Nederlanders ook telkens de finale. Een voorteken?

• Jürgen Klopp heeft in Europa nog altijd niet verloren met Liverpool op Anfield. De ‘Reds’ speelden onder de Duitser vier keer gelijk op eigen veld en ze wonnen zestien keer. Liverpool is op eigen veld al veertien Champions League-matchen ongeslagen. Dat is een verbetering van het clubrecord.

• Slavia Praag leed tegen Dortmund een eerste seizoensnederlaag. De andere Champions League-ploegen die nog niet verloren dit seizoen, zijn Ajax, Juventus en Club Brugge.

• Dortmund-verdediger Achraf Hakimi scoorde twee keer tegen Slavia. Met zijn 20 jaar en 332 dagen werd de vleugelverdediger de op één na jongste Marokkaan ooit die wist te scoren in de Champions League. Enkel Noussair Mazraoui was net iets jonger (20 jaar en 322 dagen) toen hij vorig jaar scoorde in het 1-1-gelijkspel van Ajax tegen Bayern München. Hakimi werd ook de tweede Marokkaan die voor een Duitse ploeg kon scoren op het kampioenenbal. Mehdi Benatia ging hem voor. De centrale verdediger trof in 2015 raak in het shirt van Bayern.