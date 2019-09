De straffe cijfers van Radamel Falcao, de sluipschutter die overal de goals opstapelde behalve in de Premier League LPB

18 september 2019

15u09 0 Champions League Radamel Falcao (33) maakt vanaf dit seizoen zijn doelpunten voor Galatasaray. De Colombiaanse spits staat al zijn hele carrière garant voor goals, of dat nu bij River Plate, FC Porto, Atletico Madrid of AS Monaco was. Correctie: bijna zijn hele carrière. Zijn passage in de Premier League mondde uit in de grote droogte. Een overzicht van de straffe cijfers van de Colombiaanse sluipschutter.

River Plate (2005-2009): 41 goals in 101 wedstrijden

De club waar Falcao zijn profcarrière lanceert. Zijn eerste tweeklapper lukt hij op 2 oktober 2005 in een wedstrijd tegen Independiente. Er zouden er nog meerdere volgen. De balans bij River Plate had er voor Falcao nog een stuk florissanter kunnen uitzien. Door gescheurde ligamenten in zijn rechterknie is hij tijdens zijn periode bij de Argentijnse club tien maanden buiten strijd.

FC Porto (2009-2011): 72 goals in 87 wedstrijden

Zijn eerste passage bij een Europese topclub. Falcao moet bij FC Porto de naar Lyon vertrokken Lisandro Lopez, ooit de kwelduivel van Anderlecht in de Champions League, vervangen. En doet dat met verve: met vier goals in evenveel competitieduels geeft hij meteen zijn visitekaartje af. Met 25 doelpunten grijpt Falcao in zijn eerste seizoen net naast de topschutterstitel, Oscar Cardozo (Benfica) telt er eentje meer. Het jaar nadien maakt ‘El Tigre’ furore in de Europa League. Met 17 goals in 14 EL-duels verbetert hij het record van Jürgen Klinsmann (15). FC Porto zou de Europa League in 2011 ook winnen. De enige treffer in de finale tegen Braga komt van het hoofd van... Falcao.

Atletico Madrid (2011-2013): 70 goals in 91 wedstrijden

In de zomer van 2011 verhuist Falcao voor 40 miljoen euro naar Atletico Madrid, de duurste transfer uit de clubgeschiedenis voor de ‘Rojiblancos’. Goals scoren vormt ook in Vicente Calderon geen probleem. In zijn eerste seizoen schittert hij andermaal in de Europa League. Voor het tweede jaar op rij wordt de Colombiaan topschutter (12 goals) in het tweede Europese bekertoernooi. In de finale tegen Athletic Bilbao (3-0) treft hij twee keer raak. Het seizoen 2012-2013 begint voor Falcao met een dubbele hattrick: eerst in competitieverband tegen Bilbao, daarna tegen Chelsea in de Super Cup. Tegen Granada rondt hij de kaap van 200 goals.

AS Monaco (2013-2019): 83 goals in 140 wedstrijden

Eind mei 2013 tekent Falcao een contract voor vijf jaar bij AS Monaco. Transferprijs: 60 miljoen euro. Bij zijn debuut in de Ligue 1 tegen Bordeaux treft hij meteen raak. De maanden gaan voorbij, Falcao pikt als vanouds geregeld zijn goaltje mee, maar dan wordt hij getroffen door het noodlot. Eind januari loopt hij in een bekerduel tegen Monts d’Or Azergues Foot een zware knieblessure op. Seizoen voorbij en, erger nog, geen WK met Colombia. Na uitleenbeurten aan Manchester United en Chelsea (zie hieronder) in de volgende twee seizoenen staat Falcao in de zomer van 2016 terug in het prinsdom. Met 30 goals in 43 matchen mag hij van een geslaagde comeback spreken, temeer daar Monaco ook de landstitel verovert. Nadien zet het verval van de Monegaskische club zich in, al houdt Falcao nog redelijk het hoofd boven water: 24 goals in het seizoen 2017-2018, 16 in het seizoen 2018-2019.

Manchester United (2014-2015): 4 goals in 29 wedstrijden

De Premier League en Radamel Falcao, het is geen geslaagd huwelijk. Opmerkelijk voor iemand die in Primera Division en Ligue 1 blindelings de weg naar de netten vindt. Bij Manchester United komt hij tot vier schamele goals in 29 optredens. Zijn eerste doelpunt voor United, de winning goal tegen Everton, stemt de fans op Old Trafford nog uitzinnig van vreugde. Daarna volgt een droogte van vele maanden. Na een zoveelste miskleun tegen Preston North End zegt BBC-commentator Martin Keown: “Another night of nothing from Falcao.” Eind mei laat Manchester United weten dat het de optie tot aankoop op Falcao niet licht.

Chelsea (2015-2016): 1 goal in 12 wedstrijden

Chelsea moet een uitweg bieden met een nieuwe uitleenbeurt. Falcao wordt op Stamford Bridge herenigd met Thibaut Courtois en Diego Costa, zijn maatjes bij Atletico, maar die kunnen hem niet inspireren tot grootse daden. Op 29 augustus scoort hij zijn enige goal voor Chelsea, bij de 1-2-thuisnederlaag tegen Crystal Palace. Een spierblessure begin november is het begin van het einde. Falcao komt niet meer in de ploeg en verlaat Engeland langs het kleinste achterpoortje.