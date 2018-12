De straffe cijfers van Club Brugge in de Champions League: kilometervreter Vormer Europese top Niels Poissonnier

13 december 2018

08u40 1 Champions League Omdat u nooit genoeg kan weten over een aangename Champions Leaguecampagne: de 6 op 18 van Club Brugge ‘Anders Bekeken’. Met toch wel enkele verbazende vaststellingen. Klaar?

69,84: kilometervreter Vormer Europese top

Was het nodig, hij liep tot-ie erbij neerviel. Vormer klokte af op - hou u vast - 69 kilometer en 840 meter. Daarmee prijkt de aanvoerder van Club bovenin het klassement van kilometervreters. Inter-middenvelder Brozovic is de primus van de klas met 73,447 kilometer. Een eervolle vermelding is er voor Vanaken. Ook hij staat mee bovenin, met zijn 68,511 km, kort na Tielemans met 68,848 km.

