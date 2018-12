De stats achter de CL-groepsfase: Witsel die niet moet onderdoen voor Busquets en Poulain als beste balveroveraar MDB

13 december 2018

14u33

Gisteren viel het doek over de groepsfase van de Champions League. De teams die na Nieuwjaar nog strijden voor de 'Beker met de Grote Oren' kennen we dus al, de cijfers ondertussen ook. Uit de data die statistiekenbureau Gracenote prijs gaf komen Axel Witsel en Benoît Poulain alvast goed uit de verf. Axel Witsel moest zeker niet onderdoen voor Sergio Busquets als het op passing aankomt en Benoît Poulain heerste op het gebied van balrecuperatie. Voer voor de cijferfetisjisten.

Axel Witsel doet even goed als Sergio Busquets

“Wat Sergio Busquets kan, kan Axel Witsel ook.” Marc Wilmots had het enkele dagen geleden al aangehaald en de woorden van de voormalige bondscoach worden door de statistieken nu ook kracht bij gezet. Axel Witsel is in de categorie ‘passingmeesters’ bovenaan te vinden. De Rode Duivel van Borussia Dortmund moet wel zes spelers voor zich dulden als het op het aantal gegeven passes aankomt. Maar als dan het passingpercentage belicht wordt, dan komt Witsel nog beter voor de dag. Van de 450 passes die hij in totaal verstuurde, bereikte hij slechts 23 keer geen medemaat. Goed voor een percentage van 95 procent. In de top tien van de meest verstuurde passes prijkt Witsel op dat gebied alvast bovenaan. Samen met Sergio Busquets en zijn ploegmaat bij Dortmund Manuel Akanji. Ook bij hen kwamen slechts 23 passes niet aan.

Nog opvallend: vier spelers van Borussia Dortmund staan bovenaan als er gekeken wordt naar de meest gegeven passes in één wedstrijd. Tegen Club Brugge waren Manuel Akanji (166 passes), Dan-Axel Zagadou (160 passes), Mahmoud Dahoud (136 passes) en Axel Witsel (132 passes) de regelaars van dienst.

Benoît Poulain als beste stofzuiger

Opvallende naam bovenaan de lijst van meeste balrecuperaties. Na zes wedstrijden op het kampioenenbal veroverde Benoît Poulain van alle spelers het vaakst de bal. Negentien keer kwam de verdediger van Club Brugge met succes tussenbeide. Zo houdt hij zijn ploegmakker Marvelous Nakamba af. De 24-jarige Zimbabwaan tekende voor 15 balrecuperaties. Jan Vertonghen veroverde thuis tegen Inter dan weer zeven keer het leer. Niemand deed beter in één en dezelfde wedstrijd, maar de verdediger van Tottenham moet wel negen spelers naast zich dulden.

Tweede hoogste passingpercentage voor Vincent Kompany

Vincent Kompany kreeg slechts een basisplaats in deze groepsfase. Enkel in de uitwedstrijd tegen Hoffenheim mocht de ‘skipper’ starten en in de terugwedstrijd tegen datzelfde Hoffenheim viel hij in de slotfase in. In de andere wedstrijden zat er niets anders op dan bankzitten voor ‘Vince the Prince’. In die weinige speelminuten liet de centrale verdediger van Manchester City wel een hoge passingpercentage noteren. 99 procent van zijn 91 passes kwamen aan. Alleen Stefan Savic doet beter. Alle 54 passes die de verdediger van Atlético Madrid verstuurde, kwamen ook aan.

Geen goed huwelijk tussen Michy Batshuayi en de lijnrechter

In vijf wedstrijden liep Michy Batshuayi negen keer buitenspel. Thuis tegen Manchester United en op verplaatsing bij Young Boys Bern deed ‘Batsman’ dat vier keer. Enkel de Rus Fedor Smolov keek in één wedstrijd vaker tegen de buitenspelvlag aan (5 keer). Toch is Moussa Maréga de man die in totaal het vaakst (12 keer) werd teruggefloten nadat de lijnrechter zijn vlag in de lucht stak.

Niet Ronaldo, wel Ziyech schoot vaakst naar doel

Cristiano Ronaldo staat erom bekend om graag de trekker over te halen. Toch moet hij in het aantal schoten richting doel zijn meerdere erkennen in Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder van Ajax trapte 27 keer naar doel, maar kon geen enkele keer scoren. Dat deed zijn eerste achtervolger Cristiano Ronaldo wel. De Portugees schoot een keer raak op 26 schoten naar doel.