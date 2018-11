De speler die zijn persoonlijke kok wandelen stuurde en om de haverklap te laat komt: Ousmane Dembélé, tussen flitsen en fratsen VDVJ

28 november 2018

16u18 0 Champions League Zorgen- of wonderkind? Bij Barça weten ze niet wat aanvangen met Ousmane Dembélé (21) - een onverbeterlijke laatkomer die er in matchen wel altijd net op tijd staat.

De Spaanse kranten smullen van hem. In het brave klasje van FC Barcelona zorgt Ousmane Dembélé met zijn opvallende levensstijl voor de smeuïge verhalen. Zo is de voedingsdriehoek niet aan de Fransman besteed. In plaats van een gezonde sportmaaltijd grijpt hij liever naar fastfood - zijn huis zou vol liggen met lege hamburgerdoosjes. Het noodzaakte de Catalaanse topclub, die het als oorzaak zag van zijn vele blessures, ertoe om hun aanvaller een persoonlijke kok toe te wijzen. Maar die stuurde Dembélé al snel wandelen omdat hij zich bespioneerd voelde.

Het was lang niet de enige maatregel die Barça nam om de aankoop van 115 miljoen te laten renderen. De wereldkampioen kreeg ook een privéchauffeur. Nog zorgwekkender dan de eetgewoonten is namelijk de stiptheid van Dembélé. "We zetten de trainingsuren in een WhatsApp-groep, zodat Ousmane niet te laat komt", lachte Gerard Piqué eind vorig seizoen. "We zijn dat van hem gewend."

Te laat? Op de bank

Zelfs bij wedstrijden. Voor het Champions League-duel tegen Inter arriveerde Dembélé 25 minuten later dan afgesproken. Het kostte hem zijn basisplaats. Bovendien scoorde vervanger Rafinha en mocht de Braziliaan daarom diezelfde week ook starten in de Clásico. Lesje geleerd, zou je denken. Maar Dembélé is een recidivist. Begin deze maand was er plots geen spoor van hem op de ochtendtraining. Pas anderhalf uur na het aanvangsuur kreeg een medewerker het zorgenkind aan de lijn. "Geveld door buikgriep", verontschuldigde hij zich. Vreemd genoeg vond de clubdokter geen enkel spoor van de ziekte terug. Uiteindelijk kwam aan het licht dat Dembélé - verslaafd aan gamen - tot diep in de nacht het populaire Fortnite had gespeeld en de wekker vergeten was. Hetzelfde weekend komt de gepasseerde Fransman opnieuw een halfuur te laat tegen Real Betis. Tribuneklanten moeten zich minstens een kwartier voor de match aanmelden in Camp Nou. Dembélé reed de parking amper twee minuten voor de aftrap binnen en miste het wedstrijdbegin.

Nooit gaat het om zware incidenten, altijd om jeugdzondes. Maar ze remmen de carrière van het toptalent af. Ploegmaats ergeren zich, terwijl Ernesto Valverde hem meestal op de bank of tribune zet.

Wekker gezet?

En toch mogen ze Dembélé, ondanks zijn uitschuivers, op beide knieën bedanken. De sneltrein opende het seizoen met de winnende treffer in de Supercup tegen Sevilla. Ook tegen Valladolid, Sociedad en Vallecano bezorgde hij de Blaugrana cruciale driepunters - stel je voor waar Barça zonder die goals had gestaan. En dit weekend sleepte Dembélé met een knap doelpunt in de slotminuut een draw uit de brand in Atlético. Wellicht beloont Valverde hem vanavond tegen PSV met een zoveelste nieuwe kans. Hopen dat de wekker is gezet. (VDVJ)