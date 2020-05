De seconde waarin Lucas Moura Amsterdam eeuwig trauma bezorgde: “Telkens als ik de beelden zie, moet ik huilen” Redactie

08 mei 2020

14u17

Bron: AD.nl 0 Champions League Exact een jaar geleden eindigde het Champions League-sprookje van Ajax op een erg valse noot. Eén seconde na het verstrijken van de vijf minuten blessuretijd schoot Lucas Moura Amsterdam naar een eeuwig trauma. “Toen die bal in het doel verdween, voelde het vanbinnen als een soort explosie.”



De kopbal van Fernando Llorente uit een hoekschop verdwijnt over. Een orkaan van gejuich weerklinkt in de Johan Cruijff Arena. De armen van Matthijs de Ligt gaan de lucht in, Daley Blind balt zijn vuisten. Doelman Andre Onana zweept met hevige armgebaren het publiek op, als hij achter zijn eigen doel op zoek gaat naar een bal. Hij ziet er in zijn gezichtsveld al twee liggen, maar doet net alsof hij ze niet ziet. De vijfde minuut van de blessuretijd tikt weg, dit kan niet meer fout gaan.

Onana pakt de bal, maar wil de doeltrap niet nemen want de bal is te zacht. Het acteerwerk van de Kameroener is niet bijster sterk en scheidsrechter Felix Brych maant de doelman aan om tempo te maken. In de tussentijd roept Blind de achterhoede op om aan te sluiten. Niet voor het eigen doel blijven hangen. De afspraak was helder: de bal moest naar de zijkant, daar nog een paar duels, en dan was het vast en zeker wel tijd.

Wat dan volgt is een aaneenschakeling van net-niet-momentjes bij Ajax en net-wel-momentjes bij Tottenham Hotspur, met gigantische gevolgen. Lucas Moura zet een loopactie richting het centrum in en daar belandt de bal ook precies. Matthijs de Ligt en Nico Tagliafico kijken even naar elkaar en op dat moment haalt Moura uit. De bal verdwijnt in de hoek. Een Engelse explosie van vreugde volgt. De Nederlanders storten ter aarde, terwijl ze om zich heen de wisselspelers en stafleden van Spurs vol euforie langs horen sprinten. Weg finale-droom.

Lucas Moura, dus. De Voldemort van Amsterdam. Hij die niet genoemd mag worden. De Braziliaan bezorgde Ajax vandaag exact een jaar geleden één van de grootste teleurstellingen in de clubhistorie. Op de website van Tottenham komt hij nog eens terug op zijn fabelachtige hattrick.

“Ik wist niet wat ik moest doen om het vieren. Ik sprong en gleed. Toen de bal in het doel verdween, voelde het van binnen als een soort explosie”, herinnert Moura zich maar al te goed. “Ik kon niet wachten om na de wedstrijd mijn vrouw en familie in Brazilië te bellen.” Ajax leidde in de eigen Johan Cruijff Arena bij rust met 2-0. Het eerste duel in Londen was al met 1-0 gewonnen, waardoor de Spurs drie doelpunten nodig hadden. “Ik geloofde er nog altijd in. Wij begonnen goed, terwijl zij met twee counters op 2-0 kwamen. Het was een bizarre wedstrijd met kansen voor beide teams.”

Het shirt van die match heb ik laten signeren door de spelers en dat hangt nu in mijn huis in Brazilië Lucas Moura

“Tijdens de rust gaf de trainer aan dat we met één doelpunt weer in de wedstrijd zouden zitten, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Die woorden raakten ons heel erg. Het was een heel andere tweede helft en zij kwamen niet in hun gewenste spel. De 2-1 kort na rust gaf ons nieuwe motivatie.” De rest is bekend, zeker in Amsterdam. De knielende Moura na het laatste fluitsignaal hebben de Ajax-fans waarschijnlijk ook niet meer meegekregen. “Ik bedankte God”, aldus Moura, die sprak van ‘een geweldige ambiance’ in de Arena. “Ik zal het nooit vergeten en Tottenham zit voor altijd in mijn hart. Het shirt heb ik laten signeren door de spelers en dat hangt nu in mijn huis in Brazilië. Telkens als ik de beelden bekijk, moet ik huilen omdat het zo emotioneel is.”