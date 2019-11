De schade valt mee: Hazard tien dagen aan de kant na wilde ingreep Meunier SK / MGL / KTH

27 november 2019

13u26 8 Champions League Eden Hazard - nog steeds op krukken - staat tien dagen aan de kant met een zware kneuzing van de rechterenkel. Dat blijkt uit de eerste (scanner)onderzoeken deze voormiddag. Het Champions League-duel tegen Club Brugge (11 december) is dus haalbaar, de Clasico tegen Barcelona (18 december) niet in gevaar.

De verdraaide enkel van Hazard baarde zorgen na de wilde tackle van collega-Rode Duivel Thomas Meunier, maar onderzoek wees uit dat de ligamenten niet geraakt zijn. Een opluchting. Hazard is ‘slechts’ twee weken buiten strijd en haalt sowieso de Clasico tegen Barcelona. Mogelijk, als het moet, is hij er zelfs bij tegen Club Brugge, maar verwacht wordt dat Real geen risico’s zal nemen.

Meunier zocht gisteren zijn landgenoot na de match (2-2-eindstand) nog op, maar nadien werd Hazard uit voorzorg naar het hospitaal gevoerd. “Het baart ons zorgen. Hij heeft ook nog wat pijn. Ik vrees dat het meer is dan louter een lichte verstuiking. Hopelijk niets echt erg”, klonk het bij eerder bij een bezorgde Zidane. De Franse coach is intussen gerustgesteld. Een kneuzing.

In 2017 brak Hazard diezelfde rechterenkel op training bij de Rode Duivels. Sindsdien zit er een plaatje in de voet, maar voor botschade was er slechts even vrees. Het veroorzaakt vooral veel pijn. Binnen 10 dagen hoopt Hazard weer voluit te kunnen gaan. Real volgt de evolutie op.

