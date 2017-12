De scenario's (en onze prono) in elke CL-groep: Lot van Napoli en Mertens hangt aan zijden draadje - Alle Engelse clubs groepswinnaar? Hans Op de Beeck

08u00 0 Action Images via Reuters

Groep A:

Een van de spannendste groepen, met strijd tussen Manchester United, FC Basel en CSKA Moskou om de eerste twee plaatsen en de kwalificatie. Al staan de 'Red Devils' van Mourinho er heel goed voor: ze zijn koploper met 12 punten en spelen thuis tegen CSK Moskou, dat net als Basel 9 punten heeft. United moet zien dat het met niet meer dan vier goals verliest tegen CSKA Moskou. Onder anderen Matic, Fellaini en Zlatan ontbreken. De Zweedse spits kreeg een kleine weerbots na zijn snelle terugkeer uit blessure.

Ook Basel is heel dicht bij knappe kwalificatie. De Zwitsers moeten hopen dat CSKA Moskou niet stunt en wint op Old Trafford. Wanneer dat niet gebeurt, mogen ze zelfs verliezen in Lissabon. CSKA van zijn kant moet de drie punten pakken bij Man Utd en hopen dat Basel niet kan winnen in Benfica. Wanneer Basel verliest in Benfica, volstaat een draw. Wint Basel in Benfica, moeten de Russen al met drie goals verschil winnen op Old Trafford om nog als tweede door te gaan.

Onze prono: 1. Man United, 2. FC Basel, 3. CSKA Moskou (Europa League), 4. Benfica

AFP

Groep B:

Geen spanning in de groep van Anderlecht, waar PSG en Bayern al naar de achtste finales van de Champions League gaan. Anderlecht kan alleen nog naar de Europa League als het wint met drie goals verschil in Celtic Park. Quasi onmogelijk dus.

Onze prono: 1. PSG, 2. Bayern München, 3. Celtic (EL), 4. Anderlecht

TOM GOYVAERTS/GMAX AGENCY Anderlecht vanavond in Celtic Park.

Groep C:

Chelsea is al zeker van de volgende ronde en een punt tegen Atlético Madrid volstaat voor de groepswinst. Courtois en Hazard starten normaal, Batshuayi zit op de bank. Atlético, met Carrasco, is zo goed als uitgeschakeld: het moet rekenen op pijnlijk verlies van AS Roma tegen Qarabag en bovendien winnen op Stamford Bridge.

Onze prono: 1. Chelsea, 2. AS Roma, 3. Atlético Madrid (EL), 4. Qarabag.

EPA Diego Godin en Atlético moeten vol aan de bak op Stamford Bridge.

Groep D:

FC Barcelona, dat vanavond thuis speelt tegen Sporting Lissabon, is al geplaatst en zo goed als zeker van groepswinst. Ook Juventus beschikt over goeie papieren. Bij winst bij het Olympiakos van Proto, Vadis, Engels en Gillet gaat de 'Oude Dame' altijd door. Maar wanneer Sporting niet kan winnen in Camp Nou, mag Juve zelfs verliezen in Griekenland. De Portugezen kwalificeren zich alleen bij winst in Barcelona en verlies van Juve bij Olympiakos.

Onze prono: 1. FC Barcelona, 2. Juventus, 3. Sporting (EL), 4. Olympiakos

AP Pjanic (l) en Mandzukic (r) verkennen het veld in Olympiakos.

Groep E:

Drie ploegen zijn nog in de running, maar Liverpool is er altijd bij wanneer het gelijkspeelt thuis tegen nummer drie Spartak Moskou. Ook verliezen mag voor de 'Reds' van Mignolet, die waarschijnlijk weer Karius op het kampioenenbal in doel ziet staan, maar dan moet Sevilla wel verliezen bij rode lantaarn Maribor. Sevilla beschikt dus over de beste papieren om ook door te stoten. Een gelijkspel in Slovenië volstaat, bij verlies moet het rekenen op Liverpool-winst tegen Spartak.

Onze prono: 1. Liverpool, 2. Sevilla, 3. Spartak Moskou (EL), 4. Maribor

Photo News Jurgen Klopp rekent ongetwijfeld op groepswinst.

Groep F:

Engeland kan zijn dominantie onderstrepen door voor het eerst vijf groepswinnaars af te leveren. Ook Manchester City is al zeker van de nummer één. Spanning is er nog in de strijd voor het tweede ticket tussen Shakhtar Donetsk en Napoli. De Oekraïners plaatsen zich altijd bij een draw thuis tegen Man City, waar Kompany al zeker rust krijgt met het oog op de Manchester derby van zondag. Bij verlies moet Shakhtar hopen dat Napoli niet wint in Feyenoord. Het Napoli van Dries Mertens heeft zijn lot dus niet meer in eigen handen. Het moet zelf winnen bij Feyenoord en hopen dat Shakhtar de boot ingaat tegen de 'Citizens'.

Onze prono: 1. Manchester City, 2. Shakhtar Donetsk, 3. Napoli (EL), 4. Monaco

Photo News Het lot van Napoli en Zielinski hangt aan een zijden draadje.

Groep G:

In groep G is Besiktas de verrassende groepswinnaar. Strijd om het tweede ticket is er tussen RB Leipzig en FC Porto. De Portugezen staan er het best voor: bij winst tegen het al uitgeschakelde Monaco gaan ze door. Ook een draw kan voldoende zijn, maar dan mag Leipzig thuis niet winnen van Besiktas. Bij verlies moet Porto hopen dat Leipzig verliest. De Duitsers van hun kant stoten alleen door wanneer ze winnen en Porto niet wint van Monaco.

Onze prono: 1. Besiktas, 2. FC Porto, 3. RB Leipzig (EL), 4. Monaco

EPA Hoogspanning in het Dragao woensdagavond.

Groep H:

Tottenham, als groepswinnaar, en Real Madrid zijn al geplaatst. Alleen de strijd om de derde plaats is nog boeiend, met Dortmund en APOEL Nicosia dat elk 2 puntjes hebben. Wanneer de Duitsers het in het Bernabeu even goed doen dan APOEL op Wembley tegen Tottenham, is er voor hen alsnog het vangnet van de Europa League.

Onze prono: 1. Tottenham, 2. Real Madrid, 3. Borussia Dortmund (EL), 4. APOEL

EPA Borussia Dortmund met het schaamrood op de wangen naar de Europa League?