De reis door Europa van Romelu Lukaku: gemiddelde van spits flirt met dat van de Premier League Mike De Beck

21 februari 2018

16u06 0 Champions League Met vier doelpunten in zes Champions Leaguewedstrijden doet Romelu Lukaku het dit seizoen op Europees vlak verre van slecht. Maar hoe verhouden de statistieken zich als we alle cijfers eens op een rijtje zetten? Conclusie: het verschil tussen de Premier League en de Europese wedstrijden is niet bijzonder groot voor ‘Big Rom’.

Lukaku maakte dit seizoen zijn grote debuut in de eindstrijd van de Champions League en met vier doelpunten in zes wedstrijden heeft de spits van Manchester United zijn start zeker en vast niet gemist. Vanavond is het echter ‘money’ time’ voor de Mancunians, want de troepen van José Mourinho moeten het in de knock-outfase opnemen tegen Sevilla. Met als eerste opdracht voor Lukaku: het ongetwijfeld kolkende Ramón Sánchez Pizjuán stil krijgen. Of hem dat ook lukt, komt u vanavond te weten. De cijfers van Lukaku in Europese wedstrijden kan u dan weer hier en nu ontdekken.

