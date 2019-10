De reden achter de opvallend uitgestoken tong van Dries Mertens ODBS

24 oktober 2019

10u19 0 Champions League Salzburg - Napoli, match die nog lang in het geheugen van Dries Mertens zal toeven. Met twee goals ging hij meteen op en over het Napolitaanse doelpuntenaantal van de legendarische Maradona. Voer voor de covers van de Italiaanse sportkranten. ‘MaraMertens’. De Rode Duivel vierde zijn knappe goals ook op opvallende wijze. Met de tong expliciet uit de mond. Het blijkt een eerbetoon te zijn aan Tommy, de excentrieke materiaalman van de Napolitanen.

Dipendenti Società Sportiva Calcio #Napoli, gesti tecnici.



😜



(Dimaro/#Champions) pic.twitter.com/meDwOQIzHc nonleggerlo(@ nonleggerlo) link

Door het vieren met uitgestoken tong en een opvallend dansje, zette Mertens zijn historische goals nog extra in de verf. Het blijkt om een verwijzing te gaan naar Tommy, de materiaalman van de ‘Partenopei’ en een goede vriend van Mertens. Hij staat erom bekend regelmatig koffie te brengen naar de spelers, maar kon de trip naar Oostenrijk niet maken wegens een ongelukje. Het wijst er nogmaals op hoe ‘Ciro’ kind aan huis is in Napels.

Grande Dries!!!!! Sei il numero 1!!!! pic.twitter.com/74Pg6DIX8e Tommaso(@ TommyStar55) link

Wie er in 2013 geld op zou gezet hebben dat Mertens in Napoli ooit het doelpuntenaantal van Diego Armando Maradona aan diggelen zou trappen, zou nu een aardig bedrag op de rekening mogen bijschrijven. Zeker de eerste jaren van Mertens in de laars, leek niets daarop te wijzen. Pas toen hij onder Sarri uitgespeeld werd als ‘valse’ negen, dikte de teller plots haast wekelijks snel aan. Na gisteravond zit hij aan 23 goals in Europa, 88 stuks in de Serie A en 5 in de Coppa Italia. Zijn volgende streefdoel: het doelpuntenrecord breken van Marek Hamsik, Napoli’s all-time clubtopschutter. Dat staat op 121 stuks. Moet lukken, dus. Mertens: “Ik heb niets tegen Marek maar hopelijk lukt dat snel, voor Kerstmis.” Er zijn slechtere kerstcadeaus te bedenken.

VIDEO - Mertens a Starace: "Mi sei mancato Tommy, dove sta il caffè?" pic.twitter.com/nwWedYiFrp Napoli Magazine(@ napolimagazine) link

“Ik ben heel gelukkig met mijn twee goals. Ik behoor steeds meer tot de geschiedenis van Napoli en dat maakt me ontzettend trots. Ik heb Diego Maradona ingehaald, een absoluut idool van onze club en stad”, aldus Mertens gisteravond nog. Of hem dat toch niet een beetje ‘ongemakkelijk’ maakt, die vergelijking met Maradona, vroegen we hem eerder deze maand. “‘Groter’ dan Maradona zal ik nooit zijn, maar het is toch wel iets dat ik kan voorleggen. Ik zou het record meteen inruilen voor een scudetto met Napoli.” Met Juventus alweer op titelkoers en Inter als eerste uitdager, wordt dat ook dit jaar echter moeilijk. Hamsik inhalen en de kaap van de 100 caps bij de Rode Duivels overschrijden dan maar: doelen genoeg voor Mertens, zeker met ook een EK volgende zomer.