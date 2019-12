De raad van Jan Mulder aan Club: “Geef desnoods 10 miljoen te veel uit aan een spits” NQ

11 december 2019

23u38

Bron: Q2 0

Analisten Jan Mulder en Marc Degryse zijn het er allebei sluitend over eens: Club Brugge heeft nood aan een goalgetter als het een keer wil overwinteren in de Champions League en zelfs als het opnieuw kampioen wil spelen. “Het is moeilijk om iemand te halen die het op dit niveau al getoond heeft. Wie kan dat betalen?”, vraagt Degryse zich af. Mooie namen als Origi, Batshuayi of Benteke passeerden aan de analistentafel en Mulder begon al te dromen: “Ik zou dat proberen en desnoods 10 miljoen te veel uitgeven.”