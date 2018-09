De prognose van Sonck: "Als ze niet té open en naïef spelen, kan Ajax dit seizoen de stuntploeg worden" Hans Op de Beeck

19 september 2018

07u00 0 Champions League Wesley Sonck, in het shirt van RC Genk en Ajax goed voor 7 Champions League-goals en tegenwoordig analist van het kampioenenbal bij Proximus Sports, oordeelt over de groepen E, F, G en H. Gisteren deed hij al dat voor Wesley Sonck, in het shirt van RC Genk en Ajax goed voor 7 Champions League-goals en tegenwoordig analist van het kampioenenbal bij, oordeelt over de groepen E, F, G en H. Gisteren deed hij al dat voor de eerste vier poules . De Ninovieter (40) voelt de liefde voor Ajax weer opborrelen, kijkt reikhalzend uit naar wat Ronaldo met Juve op het kampioenenbal vermag en ziet Real Madrid geen vierde keer op rij zegevieren.

Groep E: Bayern Munchen, Benfica, Ajax en AEK Athene

Maar liefst elf bekers met Grote Oren in deze poule, verdeeld onder Bayern, Benfica en Ajax. In Beieren zwaait de Kroaat Niko Kovac de plak, samen met zijn broer en rechterhand Robert. Zij leggen voorlopig vooral de nadruk op het fysieke aspect en de winnaarsmentaliteit, geen slecht idee voor een groep met veel Duitse internationals na het voor onze oosterburen desastreus verlopen WK. Met Goretzka van Schalke kwam er scorend vermogen bij. Als enige club in de Bundesliga nog het perfecte rapport: 9 op 9 met al een doelsaldo van +7.

Nadat het Benfica van Rui Vitória vorig seizoen de titel ultiem nog misliep, ging de club van reservedoelman Mile Svilar voorbij Fenerbahçe en PAOK in de voorrondes. Mede dankzij de Portugese middenvelder Pizzi, die in 9 matchen dit seizoen al zes keer scoorde en drie assists gaf. Ajax van zijn kant maakte grootse indruk in de voorrondes van de Champions League, met klinkende resultaten en goed voetbal tegen Sturm Graz, Standard en Dynamo Kiev. Terwijl het met Tadic en Blind ervaring uit de Premier League haalde, wist het jonge diamanten als de Ligt en de Jong te behouden. Voor AEK Athene ten slotte is het van 2006/2007 geleden dat ze er nog eens bij waren. De ploeg van Marinos Ouzounidis maakte een einde aan een reeks van zeven landstitels op rij van Olympiakos.

De mening van Sonck: "Elk jaar heb je wel één ploeg die verrast in de groepsfase. Ik zeg er wel duidelijk bij één, want door het grote niveauverschil tussen de absolute toppers en de ploegen daaronder zijn er nog weinig echte verrassingen. Zo was er vorig seizoen Besiktas dat zowaar zijn poule won. Niet dat Ajax voor een machine als Bayern zal eindigen, maar het kan wel de tweestrijd met Benfica om de tweede plaats naar zich toetrekken. Tadic, Huntelaar, Neres, Ziyech, Dolberg: dat is veel aanvallend talent. Als Ajax niet te open en naïef voetbalt en er het kopje bijhoudt, kunnen zij voor de verrassing zorgen."

Groep F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon en Hoffenheim

Zeker zonder een gekwetste De Bruyne, valt de kwaliteit in de breedte van Manchester City op. Het mag dan al wel van 2011 geleden dat Pep Guardiola de Champions League nog eens gewonnen heeft -wat meteen vragen doet rijzen of zijn voetbal tegen de echte topploegen niet te kwetsbaar is- in deze poule wandelen de 'Citizens' met de vingers in de neus verder. Net als vorig jaar zit City in een groep met Shakhtar, dat Bernard, Fred en Darijo Srna zag vertrekken maar onder de Portugese coach Paulo Fonseca dezelfde politiek aanhoudt: ze hebben een nieuw blik met Brazilianen opengetrokken. De vier extra brengt het totaal aantal op maar liefst tien.

Lyon rekent in de spits op Moussa Dembélé, niet de Rode Duivel maar wel de spits die het bij Celtic weghaalde. Achterin strijdt Denayer om een basisplaats met Morel. Opvallend: Lyon moet zijn eerste partij achter gesloten deuren spelen wegens een straf na de Europa League-partij tegen CSKA Moskou. Het Hoffenheim van de jonge trainer Julain Nagelsmann (31) verloor met Gnabry en Uth zijn twee topschutters, maar het kan nog wel rekenen op de Kroaat Kramaric en vooral de Braziliaan Joelinton voorin.

Sonck: "Met Shakhtar is het altijd afwachten hoe goed hun Brazilianen zijn. Feit blijft toch dat ze haast elk jaar bij de eerste twee in hun groep eindigen, al eindigt het daarna meestal wel snel. Ik verwacht een tweestrijd met Lyon om dat felbegeerde plaatsje achter Manchester City. Want zij zijn in deze groep 'hors catégorie'. Een machine, de ploeg van Guardiola."

Group G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskou en Viktoria Plzen

Wat doet Real in het seizoen na het vertrek van zowel Ronaldo als Zidane, respectievelijk de sterspeler en de trainer die de Koninklijke drie bekers met Grote Oren op rij heeft bezorgd? Tot daarvoor was het nog niet één club gelukt de Champions League ook maar twee keer op rij te winnen. Florentino Pérez haalde Julen Lopetegui binnen na een ware soap enkele dagen voor de start van het WK en geeft het vertrouwen aan de aanvallers die al in Bernabéu vertoefden: Benzema, Bale en Asensio. Alleen Mariano Diaz werd uit Lyon teruggehaald, al is het nog maar de vraag of hij Koninklijk niveau heeft. Afwachten ook of Courtois in de Champions League de voorkeur op Navas behoudt.

Real Madrid heeft alvast geluk met de loting: AS Roma heeft er een drukke transferzomer opzitten: maar liefst twaalf nieuwe spelers en voor 143 miljoen euro verkocht, waaronder Nainggolan, Alisson en Strootman. Een herhaling van vorig seizoen, toen de 'giallorossi' Shakhtar en Barcelona klopten en pas in de halve finale sneuvelden tegen Liverpool, lijkt onwaarschijnlijk. Ook CSKA Moskou is met Bebars Natcho, Pontus Wernbloom en Aleksandr Golovin enkele belangrijke spelers kwijt en heeft zijn start in Rusland gemist met slechts 12 op 21. Het nietige Viktoria Plzen daarentegen staat met 21 op 24 samen met Slavia Praag wel op kop in Tsjechië.

Sonck: "Het moet lukken voor Roma om achter Real te eindigen. In eigen huis is CSKA wel gevaarlijk, maar op verplaatsing gaan ze toch haast altijd onderuit. Real zie ik wel geen vierde opeenvolgende keer winnen. Vorig jaar hebben ze al enkele keren geluk gehad op de cruciale momenten en nu zonder Ronaldo... In de groepsfase gaan ze hem niet missen en je ziet nu al dat Benzema, Bale en Asensio makkelijker scoren en op het voorplan treden. Maar net op die momenten waartoe het doet, was en is Cristiano wel van goudwaarde. Dus ja, natuurlijk gaat Real Ronaldo missen. 't Is maar te hopen dat Courtois ook in de Champions League in de goal staat. Zonder chauvinistisch te zijn, maar hij is toch gewoon de beste?"

Group H: Juventus, Manchester United, Valencia en Young Boys

Waarschijnlijk hét verhaal in deze Champions League: kan Juventus met Ronaldo nog eens de Champions League winnen? De laatste voor de Oude Dame dateert van 1996 en in de voorbije vier jaar hebben ze twee finales verloren. Geen ploeg die de renaissance van de Serie A meer symboliseert dan Juventus en hun zomermercato, met naast Ronaldo ook de Portugese flankverdediger Cancelo en de terugkeer van Bonucci. Ronaldo mag dan wel wat minder beweeglijk geworden zijn, hij is nog altijd als geen ander een garantie op belangrijke goals in belangrijke matchen. Dat was Sassuolo afgelopen zondag niet, maar het waren wel Ronaldo's twee eerste goal voor Juventus dat alweer met 12 op 12 eenzaam op kop staat. Een pak druk van de schouders, al is er na dinsdagavond alweer nieuwe: na de hattrick van Messi tegen PSV heeft 'de Vlo' er nu eentje meer in de CL dan CR7.

Het moet lukken dat Ronaldo snel terugkeert naar zijn oud Engels lief, Manchester United. Al kan die clash zomaar overschaduwd worden door een nieuwe woedeuitbarsting van José Mourinho. Een nieuwe centrale verdediger kreeg die niet, Fred en Dalot wel. Heel wat bagger na nederlagen tegen Brighton en Tottenham volgde, maar de Portugees veerde alweer recht - onder andere dankzij zijn Belgen Lukaku en Fellaini. Afwachten of Man United ditmaal verder raakt dan vorig jaar, toen het eruit ging in de achtste finale tegen FC Sevilla. AL wordt het oppassen met Valencia in de poule. Flink versterkt met Kondogbia, Gameiro, Cheryshev en Batshuayi. Het is voor trainer Marcelino voorlopig nog wel puzzelen: slechts 3 op 12 in La Liga. Young Boys Bern, dat voor het eerst sinds 1986 kampioen werd in Zwitserland, is het zwakke broertje.

Sonck: "Als Ronaldo zijn niveau haalt, geloof ik best in het verhaal van Juventus. Ik vind het wel zever dat ze vooral in het voorjaar 2019 moeten pieken om de CL te winnen. Hoe kan je op dit moment zeggen dat je straks op je sterkst zal zijn? Dat is afhankelijk van zoveel factoren waarop je niet altijd vat hebt. En zo'n Ronaldo, die wil er toch gewoon elke week staan. Bij Manchester United heb ik al een hele tijd een slecht gevoel. Alsof ze geen plan hebben en vooral te weinig kwaliteit aan de bal. Straf als je hun kern bekijkt, maar wordt het vele geld daar wel aan de juiste spelers uitgegeven?"